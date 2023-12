Finančni Popkast: Naš delniški trg je prehitel nemškega in ameriškega

Pred letošnjimi poplavami so imele glavne slovenske delnice odlične rezultate, vendar se je avgusta čez noč vse spremenilo. Slovenski indeks je imel skoraj največji padec na svetu, vendar je ob zaključku leta v novembru spet izjemno poskočil in zaključil nad pričakovanji. V Finančnem Popkastu smo s Karmen Pogorevc iz Ljubljanske borze analizirali razmere na domačem kapitalskem trgu. "Slovenski indeks SBITOP ima letos približno 16-odstotno donosnost, če pa dodamo še dividende, ki so pri nas zelo visoke, ima torej indeks SBITOP TR letos kar 22-odstotni donos. Samo z dividendami dobi vlagatelj okoli šestodstotni donos na leto. Evropski indeks Stoxx ima letos 19-odstotno donosnost."

Nedavno smo dobili še zadnja devetmesečna poslovna poročila domačih delniških družb. Največji letni donos, 35 odstotkov, je ustvarila delnica Nove Ljubljanske banke. Na drugem mestu sta Luka Koper in Telekom Slovenije s 25-odstotno donosnostjo. "Luka Koper ima letos rekordno število pretovorov avtomobilov, Telekom je v preteklosti mogoče malo zaostajal po rasti, imajo pa zelo dobre poslovne rezultate in lepe napovedi za bodoče. Letos vlagateljem niso smeli izplačati dividend, ker so prejeli državno pomoč. Obe družbi imata po strukturi velik del državnega lastništva in sta zato manj zanimivi za tuje vlagatelje."

Novomeška farmacevtska družba Krka je letos ustvarila 15-odstotni donos, približno toliko je ustvaril tudi Petrol. Pozavarovalnica Sava je kljub avgustovskim poplavam letos ustvarila skoraj petodstotni donos in napovedujejo, da bodo letos kljub enkratnim dogodkom uspeli doseči zastavljene cilje. Za razliko je Zavarovalnica Triglav po devetih mesecih poslovanja poročala o 11-milijonski izgubi, ker se soočajo s številnimi izzivi, in posledično je delnica letos padla za 11 odstotkov. "Težave so se začele že v maju, ko se je začelo resno govoriti o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Delnica je še dodatno padla v času ujme, težko so letos vplivali na vse negativne dogodke."

Dividenda pri zavarovalnici Triglav je bila vedno med višjimi v Sloveniji, letos je imela skoraj sedemodstotni donos; ali bo naslednje leto dividenda nižja zaradi več milijonske izgube, je še prezgodaj napovedati. Največji padec iz prve kotacije ima letos Cinkarna Celje, ki deluje na trgu titanovega dioksida (TiO2), delnica je letos padla za 16 odstotkov. Včasih so vlagateljem izplačali 10-odstotne dividende, letos jih niso smeli izplačati, ker so od države prejeli denarno pomoč. "Prihaja do ohlajanja, izgubili so velikega kupca in so dejansko soočeni z oteženim poslovanjem in delujejo v izrazito ciklični panogi, zato so lahko nihanja med dobrimi in slabimi leti, zelo velika." Zadnja, deveta delniška družba v slovenskem indeksu SBITOP je Equinox, ki ima letos triodstotni donos.