Finančni POPkast: Neža, ki je z investiranjem postala Nezatron

OGLAS

Zgodba Neže Molk, ki sem jo tokrat gostil v Finančnem POPkastu se je začela tik pred pandemijo. V času študija na Biotehnološki fakulteti je začela brati o vlaganju, knjiga Modri investitor, ki jo je leta 1949 objavil znani britanski finančni analitik in profesor Benjamin Graham, ji je odprla pot v finančni svet. Sledi strategiji, ki jo zagovarjajo vrednostni vlagatelji (ang. value investors). Med svetovno najbolj znanimi je Warren Buffet, ki ga najdemo na lestvici najbogatejših Zemljanov. " Moja strategija je, da iščem podcenjene delnice, to pomeni, da podjetje v tem trenutku trguje po nižji vrednosti, kot je njegova realna vrednost. Moja analiza temelji na tem, da pogledam pretekle in aktualne finančne rezultate podjetja ali dosegajo zastavljene cilje in kakšna so glavna tveganja za poslovanje. Zanima me vse od tega, kdo so konkurenti v panogi, do tega, kakšna je sploh prihodnost sektorja, v katerem je družba."

Neža Molk FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V letu 2020 je na trgovalni platformi Etoro ustvaria 126,97-odstotni donos in zaradi odličnega rezultata postala priljubljena investitorka (ang. popular investor), ki jo lahko z lastnimi naložbami posnemajo ostali vlagatelji. Pretekli donosi niso zagotovilo, da bo enako tudi v prihodnje. Med pandemijo je trg imel večjo korekcijo, obrestne mere so bile nič in centralne banke so natisnile velike količine denarja ter ga poslale v obtok, posledično so imele delnice divjo rast. Leta 2021 je ustvarila 21-odstotno rast leto kasneje, ko je borza padla za 22-odstotkov je njen portfelj izgubil 8-odstotkov, kar si šteje kot pomemben uspeh. " Leta 2022 smo imeli visoko inflacijo in centralne banke so začele višati obrestne mere, trg je padel in mnogi me sprašujejo kako to, prej tako visok donos 120 plus – odstotkov, zdaj pa minus. Izgubila sem manj kot največji ameriški indeksi in zato je to dober rezultat."

Njen portfelj je javno dostopen in transparenten. Izpostavljamo, da nič od omenjenega ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja in ni finančni nasvet. Neža Molk oziroma med vlagatelji bolj znana kot Nezatron ima v portfelju 23 različnih naložb, najvišja pozicija predstavlja osem odstotkov portfelja, najnižja pa en odstotek. Določene naložbe ima lahko po več let, medtem ko vedno hrani okoli 20-odstotkov sredstev v denarju, če trg ponudi zanimivo priložnost. Največjo pozicijo ima trenutno v delnicah PayPal, ki jih trenutno spremljamo tudi za naš Svet portfelj. "Imajo novega šefa, ki želi storitev izboljšati z umetno inteligenco." Lani je magistrirala na temo hipoholesterolemije pri otrocih in meni, da je pri pametnem vlaganju vedno treba slediti tistemu, kar ti je znano, zato je njena druga najvišja pozicija v portfelju farmacevtska družba Amgen.

Portfelj Neže Molk (nezatron) ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja in služi zgolj informativnemu namenu. FOTO: Etoro icon-expand

Na tretjem mestu je ETF, ki sledi srebru (SLV). Z delnico META je ustvarila najvišji 375-odstotni donos. Nekatere naložbe v portfelju so seveda tudi negativne.

Portfelj Neže Molk (nezatron) ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja in služi zgolj informativnemu namenu. FOTO: Etoro icon-expand

V Finančnem POPkastu smo govorili tudi o aktualnih finančnih dogodkih, če bodo na trgu po objavi poslovnih rezultatov družbe Nvidia prevladali biki ali medvedi. Zakaj ne želi investirati v kriptosredstva in zakaj ji je kot mladi investitorki slovenski kapitalski trg manj znan in dostopen kot ameriški. Zakaj je ključno, da izboljšamo finančno pismenost v družbi in govorimo o realnih pričakovanjih glede na tveganje, ki ga kot vlagatelji sprejemamo. Družabna omrežja so polna finančnih nasvetov, nekatere delijo izkušeni finančni analitiki, obstaja tudi veliko zavajajočih vsebin, ki nepoznavalcem lahko povzročijo izgube. " Previdnost je nujna. "

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik









Neža Molk icon-picture-layer-2 1 / 6