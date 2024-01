Finančni Popkast: Novo največje podjetje na svetu

V prejšnjem letu so analitiki pogosto poudarjali skupino sedmih podjetij, veličastnih sedem, ki so imela skoraj 80-odstotni donos. Med sedmimi podjetji so poleg Appla in Microsofta tudi (Google) Alphabet, Meta, ki ima poleg Facebooka v lasti tudi Instagram in WhatsApp, spletni trgovec Amazon, Tesla in vodilni izdelovalec čipov za umetno inteligenco Nvidea. Zdaj govorimo že o veličastnih petih, saj sta iz kluba izpadla Apple in Tesla, ki letos za razliko od drugih nista opazila rasti. Velika tehnološka podjetja, ki stavijo na razvoj umetne inteligence, ostajajo varne naložbe, poudari gost tokratnega finančnega Popkasta, finančni analitik iz Optimtraderja Nikola Maljković. "Kljub temu da gre za podjetja, ki so visoko ovrednotena, ki imajo visoko razmerje med ceno delnice in dobičkom (P/E), vlagatelji pri njih domnevajo, kaj vse se še iz njihove zgodbe v povezavi z umetno inteligenco lahko razvije."