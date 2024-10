Finančni POPkast: Od solin do omrežja, slovenski tehnološki velikan

Telekom Slovenije že več kot tri desetletja oblikuje prihodnost slovenskega telekomunikacijskega prostora. Pod sloganom "Vedno na boljše" stremijo k stalnemu napredku in uvajanju novih tehnologij. V Finančnem POPkastu je podpredsednik uprave Boštjan Škufca Zaveršek izpostavil izzive korporativnega upravljanja v hitro razvijajoči se industriji, kjer so obsežne investicije v infrastrukturo ključne za ohranitev konkurenčne prednosti. "ESG cilj je 99-odstotna pokritost s signalom pete generacije, pol milijona optičnih priključkov in ogljična nevtralnost po obsegu 1 in 2 v letu 2028."

Telekom je stabilen člen slovenskega kapitalskega trga, delnice Telekoma kotirajo v prvi kotaciji in so sestavni del indeksa SBITOP. Telekom je eden izmed slovenskih "blue čip" podjetij z rastjo delnic, ki so od oktobra 2023 pridobile skoraj 40 odstotkov vrednosti. S trenutnim tržnim kapitalom okoli 500 milijonov evrov, razmerjem P/E 8 in dividendnim donosom 8,7 odstotka je Telekom privlačna naložbena priložnost. Podpredsednik uprave poudari tudi pomembne rezultate poslovanja v zadnjih letih, saj Telekomov promet in dobiček nenehno rasteta. "Ključni finančni stebri strategije do 2028 so podvojiti čisti dobiček, prihodke Skupine Telekom dvigniti na milijardo evrov in vse to ob stabilni dividendni politiki."