Finančni POPkast: Potrpljenje železna vrata prebije

V Svet portfelju ni naložb v delniške družbe, ki poganjajo zgodbo o umetni inteligenci. Pred dobrim mesecem je bil donos portfelja izenačen s svetovnim indeksom IWDA, s katerim se primerjamo. V zadnjih tednih je nastala divergenca, razpon, ker je Svet portfelj izgubil 3-odstotke, medtem ko je IWDA pridobila na rasti. Kako lahko portfelj preživi brez naložb v umetno inteligenco, smo v Finančnem POPkastu razpravljali z upravljavcem premoženja Simonom Skubinom in finančnim analitikom Nikolo Maljkovićem iz Optimtrederja, ki je pojasnil, da je IWDA pridobila predvsem, ker sledi tehnološkim velikanom. " Ko je Apple objavil novico, da prihaja Apple inteligenca, je delnica poskočila na nove vrhove, Nvidia tudi nadaljuje z rastjo po cepitvi delnice, pomembno je ohraniti potrpljenje in spremljati, kam se bo trend obrnil v prihodnje. "

Evropski delniški trg pada kljub prvem rezu obrestnih mer za 25 bazičnih točk. Novicah o predčasnih volitvah v Franciji je prestrašila vlagatelje. Osrednji francoski indeks CAC40 je izgubil skoraj ves letošnji donos. So evropske delnice podcenjene in predstavljajo v tem trenutku dobro naložbo, pred meseci smo zaprli naložbo v največjo francosko delniško družbo LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton (MC) spomni Simon Skubin. " V francoski politiki je kaos, prej kot slej bo prišlo do pomiritve in mislim, da bo to še najbolj vidno na valuti euro."