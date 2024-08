Finančni POPkast: Previdnost pred začetkom nižanja obrestnih mer

Obstaja več različnih scenarijev, ki se lahko odvijejo na finančnih trgih. Lahko se ponovi zgodba iz leta 2008, ko je nastopila gospodarska kriza, verjeten scenarij je lahko tudi več letna rast delnic kot je bila leta 1995. Nihče ne ve kaj se bo zgodilo v nadaljevanju in vsa ugibanja so odveč.

OGLAS

V naslednjih dveh mesecih je pričakovati več nihajnosti na delniških trgih, september in oktober sta bila v volilnih letih statistično manj donosna medtem, ko so imeli poletni meseci najboljše donose sta v tokratnem Finančnem POPkastu izpostavila finančni analitik Nikola Maljković in upravljavec premoženja Simon Skubin iz Optimtraderja. " V naslednjih dveh mesecih je potrebni biti previden, ni rečeno, da se začenja medvedji, padajoči trend vendar delnice lahko zanihajo v obe smeri. Tudi, če trgi dosežejo visoke vrednosti bo Fed verjetno nižal obrestno mero, ker se bojijo, da bo brezposelnost poskočila in takrat bi lahko nastopila recesija. Centralne banke lovijo mehek pristanek, ki napoveduje idealen scenarij, da se zniža inflacija in rast ohrani."

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

Nikola Maljković icon-picture-layer-2 1 / 2

Verjetnost, da bo ameriška centralna banka prvič po pandemiji znižala obrestno mero za 25 bazičnih točk je trenutno 65 -odstotna, zvišuje se tudi verjetnost, da bo že na prvem nižanju prišlo do reza za 50 bazičnih točk, skupno se pričakuje devet nižanj, ki bi spustili obrestno mero iz dobrih pet odstotkov na tri odstotke do sredine leta 2025. " Zadnji ekonomski podatki so bili slabši, ključni podatki s trga dela bodo znani v začetku septembra in bodo verjetno vplivali na odločitev Feda, zasedanje bo 18. septembra. Stanje na trgu dela ni rožnato, revidirali so več kot 800 tisoč delovnih mest na dol, še vedno pa ne moremo govoriti o prevelikih izgubah delovnih mest, brezposelnost v ZDA je še vedno pod zgodovinskim povprečjem."

Analizirali smo naložbe v Svet portfelju, ki je v slabem letu ustvaril skoraj 15 -odstotni donos kar je sicer za okoli 5 -odstotkov manj kot je ustvaril svetovni indeks IWDA s katerim se tudi ves čas primerjamo. V zadnje pol leta je najboljši donos ustvaril rudar zlata Newmont, ker je vrednost zlata dosegla zgodovinsko najvišje vrednosti. Govorili smo tudi o naložbah v kitajske delnice, kako se energetske družbe spopadajo s ceno surove nafte, kakšna je lahko prihodnost vodilnega razvijalca čipov za umetno inteligenco in kakšna so pričakovanja bitcoina. " Gibanje cene po aprilski razpolovitvi (halvingu) je dokaj pričakovano, pozitivnih novic je veliko imeli pa smo tudi slabe novice kot je bila razprodaja bitcoina v Nemčiji, kratkoročno je prihodnost negotova, če pride do padca delnic na trgih bo temu zagotovo sledil tudi bitcoin."

icon-expand FOTO: Koyfin

icon-expand FOTO: Federal Reserve Economic Data

icon-expand FOTO: Investing

icon-expand FOTO: Investing

icon-expand FOTO: Koyfin

icon-expand FOTO: Kanal A

icon-expand FOTO: Koyfin

icon-expand FOTO: Koyfin

icon-expand FOTO: Koyfin

icon-expand FOTO: Koyfin

icon-expand FOTO: Koyfin

icon-expand FOTO: Koyfin

icon-expand FOTO: Koyfin

icon-expand FOTO: Koyfin

























Svet Portfelj v primerjavi z indeksom IWDA icon-picture-layer-2 1 / 14

Geopolitične napetosti vplivajo na ceno surove nafte, ki je že od aprila v padajočem trendu. Skupina OPEC je napovedala, da bo v zadnjem letošnjem kvartalu na trg sprostila več proizvedene nafte vendar število zaskrbljujočih dogodkov, ki lahko vplivajo na rast cene nafte narašča. Nedavno je Libija ustavila trgovanje z nafto, še vedno je veliko vprašanje kako se bo rešil konflikt med Izraelom in Iranom. " Geopolitičnih napetosti je veliko in udari lahko iz vseh strani, nafta je lahko v portfelju kot neko varovalo, če pride do vojne in trgi padejo bo nafta poskočila."

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert





Nikola Maljković icon-picture-layer-2 1 / 4