Finančni POPkast: Prihodnost decentralizirane energije

Slovenija je izvozno naravnana država, zato mora biti inovativna in konkurenčna na mednarodnem trgu. Podjetje NGEN, ki so ga ustanovili Roman Bernard ter milijonarja Damian Merlak in Boštjan Bandelj, uspešno širi svojo prisotnost po Evropi. S svojimi inovacijami na področju decentralizirane energije in trajnostnih rešitev postavlja temelje za energetsko prihodnost.

Ngen je razmeroma mlado podjetje, ki se hitro uveljavlja kot pomemben igralec na področju trajnostne energije. Eden ključnih produktov podjetja je sistem za "shranjevanje energije v baterijah" oziroma hranilnikih. To omogoča zanesljivo shranjevanje virov iz obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija, ter njihovo učinkovito uporabo, ko proizvodnja ni v ravnovesju s porabo. V Finančnem POPkastu je vizionar Roman Bernard, izvršni direktor Ngen izpostavil pomen trajnostnih energetskih rešitev. "Trenutno prehajamo iz centraliziranega sistema v decentraliziran sistem. Do zdaj je bilo potrošnikom edino znano, da plačajo elektriko, omrežnino in tako naprej. Standardni sistem se bo popolnoma spremenil in tukaj sem jaz videl izziv, da ustvarim podjetje, ki bo to reševalo."

Roman Bernard, izvršni direktor in solastnik podjetja Ngen. FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Kot vizionar Roman Bernard ne le vodi podjetje, ampak tudi aktivno sodeluje v razpravah o energetski prihodnosti in energetskih politikah v Sloveniji ter Evropi. Njegova predanost trajnostni energiji in želja po pospeševanju energetskega prehoda sta mu prinesli prepoznavnost v širšem poslovnem svetu in medijih. Prav tako pa je zgled mnogim mladim podjetnikom in inovatorjem, ki jih zanima področje obnovljivih virov energije. Podjetje je prejelo več nagrad in priznanj za svoje prispevke k energetski učinkovitosti in trajnosti. Roman Bernard in NGEN veljata za predstavnika nove generacije slovenskih podjetij, ki bodo s svojo inovativnostjo in tehnološkimi rešitvami pomembno prispevala k razvoju pametnih energetskih rešitev v regiji in širše. "Leta 2019 sva z Merlakom obiskala Teslo in si ogledovala super baterijo, jaz sem vedel, da je to pomembna investicija, ki je znašala okoli 15 milijonov evrov in danes lahko ponosno povem, da se je Tesla na našem podjetju Ngen veliko naučila. Tudi mnogi inženirji iz Tesle prihajajo k nam, ker vidijo izziv."

Prisotni so v vedno več evropskih državah, izstopajo po visoki dodani vrednosti na zaposlenega in ambicioznih načrtih za širitev v Evropi. Z razvojem lastne programske opreme in vertikalno integriranim poslovnim modelom so edinstveni na trgu in z načrti za IPO (javna ponudba delnic) si prizadevajo pridobiti kapital za nadaljnjo širitev. Načrtujejo prihodnost, v kateri bosta energetska neodvisnost in trajnostna raba energije dostopni širšemu krogu uporabnikov. "Razvijamo zelo veliko projektov in trenutno vse realiziramo z lastnim kapitalom, naša družbena vloga pa zahteva zelo veliko odgovornost, če izpostavim digitalizacijo energetike. Želim podjetje, v katerem se lahko vsi vidimo v tej uspešni zgodbi, ne pa samo mi lastniki, to ni ne v meni, ne v Boštjanu in tudi ne v Damianu."

