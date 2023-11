Finančni Popkast: Psihologija investiranja

Povprečni vlagatelj kupuje naložbe, ko o njih vsi govorijo in na trgu po navadi že dosežejo visoko vrednost. Naložbe najpogosteje prodaja v stiski, ko trgi in vrednost delnic izrazito padajo. Pravilna psihologija investiranja je ravno obratna, ko vsi prodajajo, je treba biti drzen ter vlagati v podcenjena podjetja, in ko vsi kupujejo določene delnice, je potrebna previdnost, da se odprte pozicije lahko hitro zaprejo. Pravilna psihologija je ključna za uspešno vodenje portfelja.

V času pandemije, ko so delniški trgi v nekaj dneh zgrmeli za dobrih 30 odstotkov, so mnogi v paniki zapirali pozicije in bežali od naložb, vendar takrat je bil pravi čas za vlaganje, poudari tokratni gost Finančnega Popkasta, upravitelj premoženja David Zorman iz Generali Investments, ki v skladih upravlja 300 milijonov evrov premoženja. "V času covida smo imeli v naše sklade dejansko neto prilive, ker smo strankam razložili, da je treba delnice zdaj kupiti, ker so poceni in da ne bo konec sveta. Podobno, kot če v trgovini opazimo izdelek, ki si ga želimo in je v akciji."