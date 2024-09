Finančni POPkast: Recesija bo počila balon umetne inteligence

OGLAS

Nemški SAP in nizozemski ASML sta evropska paradna konja razvoja umetne inteligence. Trenutno zelo vroč tehnološki sektor predstavlja 9-odstotno utež v osrednjem evropskem delniškem indeksu. Recesija lahko zelo hitro poči balon umetne inteligence, je v Finančnem POPkastu pojasnil Blaž Hribar, CFA, član uprave Pokojninske družbe A. "Kdaj bo počil, ne vem, ampak znaki, kot so bili v začetku avgusta ali zdaj 3. septembra nakazujejo, da je trg precej živčen, kam se bo tečaj premaknil naprej. Pomemben indikator recesije je obrnjena krivulja donosa. Donosi na dolgoročne obveznice so nižji kot na kratkoročne. Ko se obrne krivulja donosa, sledi recesija in krivulja je obrnjena že od leta 2022. Vendar je tokrat nekoliko drugače."

m FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Nemška avtomobilska industrija se ohlaja, vendar je brezposelnost v Nemčiji po zadnjih podatkih 3,3-odstotna, kar pomeni, da je rekordno nizka, saj je evropsko povprečje 6-odstotno. Nemški indeks DAX, ki deli usodo svetovnega delniškega trga, je minuli teden dosegel zgodovinsko najvišje vrednosti."Ravno danes sem v časopisu prebral naslov, ki pravi, da je v Nemčiji vse slabo, razen delniškega trga. Tudi v Nemčiji ni vse slabo, delnica Volkswagna res ni najbolj rastoča, ampak tri četrtine gospodarstva predstavlja storitveni sektor, ki se krepi in raste. Proizvodnja, kamor spadajo avtomobilske tovarne, predstavlja četrtino gospodarstva."

Najnižjo brezposelnost od osamosvojitve imamo tudi v Sloveniji. Povprečna plača je prvič v zgodovini okoli vrednosti 1500 evrov, avgustovska medletna inflacija je padla pod odstotek. "Rast plač se sicer znižuje, vendar smo na zelo visokem nivoju po različnih kazalnikih, ki se rahlo znižujejo, vendar inflacija ostaja še kako živa tako v Evropi kot v ZDA. Pocenitve nafte, plina in hrane so inflacijo nekoliko zamaskirale. Če pride do ponudbenega šoka zaradi geopolitičnih napetosti, imamo lahko spet tveganje, da bo inflacija poskočila." Slovenski delniški trg je od prejšnje jeseni pridobil 40 odstotkov, indeks SBITOP je med najdonosnejšimi na svetu. " Želel bi videti več slovenskih zagonskih podjetij, ki postanejo na neki točki uspešen IPO na domači borzi. Te kulture še nismo osvojili vendar verjamem, da jo bomo. Podjetja znajo izdajati obveznice to smo videli, z malo več korajže bi lahko izdajali tudi delnice kot IPO."

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert





Blaž Hribar icon-picture-layer-2 1 / 4