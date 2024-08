Finančni POPkast: Recesija je preklicana

Delniški trgi so v začetku avgusta imeli 10-odstotni padec, vendar se je optimizem že po dveh tednih vrnil, saj so delnice pridobile skoraj ves izgubljeni donos. Očitno je recesija preklicana in v pričakovanju rezanja obrestnih mer v ZDA vlagatelji pričakujejo nadaljnjo rast ter mehek pristanek.

Vrednost energentov medtem še vedno pada, surova nafta (BRENT) je od julija nižja za 12 odstotkov, nižja je tudi cena industrijskih surovin tako plina, bakra kot tudi lesa, kar nakazuje na umirjanje gospodarske aktivnosti. Mehek pristanek še ne pomeni, da ne bo čutiti ohlajanja gospodarske rasti, vendar večje recesije ni pričakovati, je v tokratnem Finančnem POPkastu izpostavil izkušeni analitik Sašo Stanovnik, ki je vodja analiz pri Advance Capital partners. "Korekcija je bila pričakovana, vrelo je že nekaj časa, vrednotenja celotnega trga in posameznih delnic so bila visoka. Desetodstotni padec je neka normalna korekcija in to je sestavni del trga. Optimizem je prevladal tudi zaradi pričakovanja, da bo FED začel zniževati obrestne mere, skratka, da začne spodbujati gospodarstvo, ki se ohlaja."

Sašo Stanovnik FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Prvi mož FED (ameriške centralne banke), Jerome Powell, bo verjetno že jutri napovedal, kako hitro in za koliko bazičnih točk bi letos lahko znižali obrestno mero v ZDA. Trg pričakuje prvo nižanje v septembru in do konca leta skupno nižjo obrestno mero za 75 bazičnih točk, če se napoved ne uresniči, je vprašljiv napovedani mehek pristanek, meni Sašo Stanovnik. Na drugi strani zemeljske oble so glavne kitajske delnice za razliko od ameriških nizko ovrednotene, vendar zaradi geopolitičnih napetosti predstavljajo tveganje. Delnice, kot je Alibaba, so že skoraj celo leto na enakih vrednostih. "Kitajske delnice so poceni, če se vprašaš, koliko lahko še izgubijo in koliko lahko pridobijo, je tveganje majhno. Zavedati se pa moramo, da ima tudi Kitajska nekaj makroekonomskih težav, če jih ne reši in ne razvije zgodbe, kako bo v prihodnosti gospodarstvo uspešno, se rast delnic težko zgodi."

V Finanačnem POPkastu smo govorili tudi o zanimivih aktualnih trendih. Poleg vojaške industrije, ki cveti zaradi geopolitičnih napetosti, je avgusta v ospredju tudi farmacevtski sektor. Tečaj delnic podjetja Bavaria Nordic (BAVA), ki proizvaja cepivo za opičje koze, je v zadnjem tednu poskočil za kar 40 odstotkov, čeprav Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) svari, da mpox ni novi covid. "Podnebne spremembe, migracije in visoke koncentracije ljudi v določenih mestih prinašajo bolj pogoste izbruhe bolezni. Farmacevtske družbe razvijajo različna zdravila in delnice pozitivno reagirajo na takšne novice, zato je to sektor, ki bo tudi v prihodnje še vedno zelo zanimiv za vlagatelje."

