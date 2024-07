Finančni POPkast: Rekordi na domačem delniškem trgu

Ob pregledu poslovanja v prvi polovici leta 2024 so družbe Krka, NLB in Sava Re v juniju imele zgodovinsko najvišje vrednosti delnic. Osrednji slovenski indeks SBITOP je v zadnjih šestih mesecih pridobil 26 odstotkov, kar je več, kot je ustvaril nemški DAX, japonski Nikkei in celo ameriški tehnološki Nasdaq. Kljub visoki rasti slovenskega delniškega trga družbe niso v balonu, je v Finančnem POPkastu izpostavil Andraž Aš iz Ljubljanske borze. "Trenutno se splača investirati v Slovenijo, kazalnik P/E, to je razmerje med ceno in dobičkom, je v povprečju pod 10 in to nakazuje na dobro valuacijo podjetij, leta 2008 v času balona na delniškem trgu je bil povprečni P/E delniških družb nad 40."