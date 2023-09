Finančni Popkast: surovine in delnice

Simon Skubin je analiziral tudi delnico Nvidea (NVDA), ki je bila v začetku leta vredna okoli 150 dolarjev in je nedavno dosegla najvišjo vrednost 500 dolarjev, potem pa je začela padati. "Če gledamo ceno delnice proti prodaji (P/S), je v tem trenutku okoli 30, kar pomeni, da če Nvidea pri teh rezultatih izplača vse, kar zasluži, v dividendo, boste šele čez 30 let dobili izplačano delnico."

Upravljavci skladov zapuščajo razvijajoče trge in se čedalje bolj pozicionirajo v delnice na ameriškem trgu, je v torek sporočila banka Bank of America. Na Kitajskem je prisoten strah, da bo počil nepremičninski trg. "Uganite, koliko upravljavcev iz Bank of America pričakuje, da bo kitajska ekonomija delala bolje v naslednjem letu, odgovor je nič. To je še nižje kot takrat, ko so bili zaprti zaradi covida."

Cena surove nafte se je med poletjem počasi zvišala za 30 odstotnih točk, ker sta Savdska Arabija in Rusija načrtno začeli zmanjševati proizvodnjo za 1.300.000 sodčkov na dan. Pritisk cene bi lahko šel proti 100 dolarjem, kar bi lahko vplivalo na višjo inflacijo, medtem ko so obrestne mere že zdaj na zelo visoki ravni. Strateške rezerve nafte (SPR) v ZDA so na stopnji iz leta 1984, zalog je še za 46 dni. "Pritisk na inflacijo je lahko zelo velik in to je zelo nevarna igra, treba je sicer tudi izpostaviti, da je danes proizvodnja nafte v ZDA mnogo večja, kot je bila v 80. letih."

Upravljavec premoženja Simon Skubin je tudi del naše vlagateljske skupine, ki bo zgradila Svetov portfelj, v katerega bomo vložili 10.000 evrov virtualnega denarja. Njegovo mnenje je, da so v naložbenem portfelju prisotne tudi surovine. "Jaz večinoma investiram v surovinske trge, zato sem mnenja, da bi morali imeti od 10- do 20-odstotni delež v surovinah."

Surovinski cikli se v teoriji menjajo na 10 do 15 let. Premog, ki je moralno sporen za investiranje, je lahko zaradi nizke cene dobra investicijska priložnost, nenazadnje se v svetu še vedno tretjina elektrike proizvede iz premoga. Vedno se poudarja vprašanje, s čim lahko osovraženi sektor premoga zamenjamo. Priložnost je lahko v jedrski energiji, ki ima v zahodnem svetu veliko negativnih konotacij. "Trenutno imamo deficit urana, to pomeni, da ga porabimo več, kot ga proizvedemo. Proizvajalci so prodali uran, ki ga še niso izkopali."

V zelenem prehodu ima veliko vlogo tudi baker, električna vozila imajo namreč znatno več bakra kot vozila z notranjim izgorevanjem. "Pri prenovi voznega parka bo imel baker pomembno vlogo. Novi rudniki se nikoli ne odpirajo z danes na jutri, ampak to lahko traja tudi 5 in več let."

FOMO (angl. fear of missing out), strah pred tem, da nekaj zamujamo, je pri vlaganju vedno prisoten, vendar ga mora dober vlagatelj prepoznati, ker lahko zavede v izgube. Psihologija je pri investiranju pomembnejša od matematike: "Panično ravnanje je pogubno, pomembno je že prej nadzorovati tveganja."

V zadnjem delu pogovora smo govorili o zanimivih knjigah na temo investiranja in tokrat v povezavi s surovinami in mednarodnimi odnosi Simon Skubin posebej omenja knjigo The Prize oziroma Nagrada: Epsko iskanje nafte, denarja in moči. Avtor Daniel Yergin je opisal zgodovino svetovnih naftnih industrij od 1850 do 1990. "O tej knjigi bi se morali učiti že v srednji šoli pri pouku zgodovine."