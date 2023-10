Finančni Popkast: Svet Portfelj, nova naložba!

V PopKast studiu sta aktualne novice s finančnih trgov komentirala Nikola Maljković, finančni analitik, in Simon Skubin, upravljavec premoženja iz Optimtraderja. V ospredju je energetska vojna. Trenutno je zaradi humanitarne krize v Gazi in vojaških operacij veliko sentimenta in špekulacij, da se lahko cena surove nafte na svetovnih trgih zelo podraži. Simon Subin izpostavi tudi nedavno zgodbo, v katero je vključena tudi EU. '' Videli smo sabotažo plinskega daljnovoda med Estonijo in Finsko.'' Pametni vlagatelji ne sledijo čustvenim odzivom, ampak spremljajo gibanja na trgih in pri nafti se je pričakoval popravek, ko je cena (Brent) dosegla 95 dolarjev za sodček.