Finančni POPkast: Svet portfelj z 10-odstotnim donosom v pol leta

Konec septembra smo ustvarili Svet portfelj z namenom, da informiramo javnost o različnih možnostih investiranja ter spodbujamo finančno opismenjevanje v družbi. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo, investiranje je tvegano, zato je zelo pomembno, da vlagatelji razumejo delovanje finančnih trgov. Ideja je bila ustvariti konzervativen portfelj brez iskanja hitrih donosov, vodilna strategija so naložbe, ki počasi, vendar konstantno naraščajo. Eksperimentalni Svet portfelj je v šestih mesecih pridobil 10 odstotkov. V Finančnem POPkastu tokrat podrobna analiza Svet portfelja s finančnim analitikom Nikolo Maljkovićem in upravljavcem premoženja Simonom Skubinom iz Optimtraderja.

Minuli teden je ameriška centralna banka pustila ključno obrestno mero nespremenjeno. Pomembno je bilo predvsem sporočilo, da letos nameravajo rezati obresti, najverjetneje že v juniju, in postopno začenjajo zmanjševati kvantitativno zategovanje, razloži upravljavec premoženja Simon Skubin. "Kupili so veliko količino ameriških obveznic in to zdaj počasi zmanjšujejo, napovedujejo celo, da tega ne bodo več delali. Marsikdo si je to razlagal, da prihajamo v novo obdobje kvantitativnega sproščanja, pričakovanja so, da bi dolar začel popuščati."