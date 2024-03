Finančni POPkast: Svetovni teden denarja

V ponedeljek se začenja zdaj že tradicionalni svetovni teden denarja, ki ga že 12 let vodi mednarodna mreža OECD. Letošnja tema je, kako zavarovati svoj denar in zaščititi prihodnost. Pomen je spodbujati finančno izobraževanje ter v družbi širiti finančno pismenost.

Finančni POPkast tokrat z gostoma, ki že leta širita finančno pismenost v Sloveniji. Marja Milič, ki ustvarja finančni podkast Money-How, in Jure Ugovšek, urednik in novinar časnika Finance. Oba tudi že več let investirata na delniških trgih, že dobrih 15 let, pravi Marja Milič, razumeti je treba najprej, zakaj sploh vlagati v določeno zgodbo. "Jaz sem imela v svojem portfelju največ 50 delnic in ugotovila sem, da je to zelo težko spremljati, zato imam danes bistveno bolj vitek portfelj, ki obsega okoli 20 delnic, glavnino predstavljajo ETF-ji."

Jure Ugovšek in Marja Milič FOTO: Aljoša Kravaja icon-expand

Pred gospodarsko krizo leta 2008 so bili ljudje bolj osredotočeni na balkanske delnice kot na osrednji ameriški indeks, izpostavi Jure Ugovšek: "Leta 2006 in 2007 so vlagatelji investirali doma in mnogi tudi na Balkanu, če bi razpršili naložbe tudi na tuje trge, potem sploh ne bi imeli izgub, ampak bi imeli danes donose. Jaz sem k sreči zgolj poročal, takrat v to nisem investiral, sem pa pridobil dobro izkušnjo, zato sam vlagam predvsem globalno. Imam pa 'lušte' do Ljubljanske borze, priznam. Nekje dobrih 80 odstotkov portfelja pasivno vlagam skozi sklade in to se plemeniti samo od sebe, rad pa se seveda tudi preizkušam v vlogi Buffetta in iščem dobre naložbene priložnosti."

Izpostavili smo najpogostejša vprašanja in napake novih vlagateljev in zakaj je pri investiranju pomembna tudi psihologija. Oceniti je treba, kakšna je tvoja nagnjenost k tveganju, določeni ljudje niso pripravljeni sprejeti večjega tveganja, meni Marja Millič. " Če nismo pripravljeni sprejeti 50-odstotnega upada na borzi, potem borza morda ni pravi naslov oziroma je treba poiskati inštrumente, kjer lahko vlagatelj ublaži izgubo. Če staviš na eno delnico, je tveganje bistveno večje, kot če kupiš košarico 500 različnih delnic, in tega se je treba zavedati."

