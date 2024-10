Finančni POPkast: Ukradeni milijoni, 4280 žrtev

Investicijske prevare v Sloveniji so v porastu, lani je bilo oškodovanih 4280 Slovencev, izgube pa se merijo v milijonih evrov. Organizirane sheme, kot so račun mule, prevare z aplikacijami za oddaljen dostop in psihološki triki izkoriščajo naivne vlagatelje in tiste, ki iščejo hitre dobičke.

Kampanja "Pazi.se" opozarja na porast spletnih nevarnosti, ki lahko izpraznijo bančne račune nič hudega slutečih posameznikov že v nekaj klikih. V svetu, kjer postajajo digitalni finančni trgi vse bolj dostopni in obeti za hitri zaslužek privlačnejši, narašča tudi nevarnost investicijskih prevar. Tovrstne sheme so še posebej nevarne, ker pogosto delujejo zelo prepričljivo in ciljajo na ranljive posameznike; tiste, ki želijo hitro obogateti, pa tudi na tiste, ki morda ne poznajo zapletenosti finančnega sistema. "V Sloveniji so te prevare postale pogostejše in v njih se lahko ujamejo tudi najbolj previdni vlagatelji," je v Finančnem POPkastu izpostavil Đani Begić, podpredsednik Odbora za informacijsko varnost pri Združenju bank Slovenije.

V Sloveniji te prevare potekajo prek različnih kanalov, od socialnih omrežij do lažnih finančnih svetovalcev, ki ponujajo zagotovljene donose. Med razširjenimi oblikami prevar so računi mule, prevare z aplikacijami za oddaljen pristop in uporaba psiholoških trikov za manipulacijo žrtev. "Prevaranti prepričajo posameznike, da prek svojih bančnih računov prejmejo in nato prenesejo denar. Na prvi pogled morda ni videti sumljivo, morda vam ponudijo delo na daljavo ali pa vas zapeljejo s ponudbo lahkega zaslužka v zameno za preprosto storitev. Vendar je v resnici vaš račun vpet v pranje denarja." Ko enkrat odprete svoj bančni račun za te transakcije, postanete tarča preiskovalcev. Ne glede na to, ali ste vedeli, da gre za kaznivo dejanje ali ne, vas lahko obtožijo sodelovanja pri pranju denarja. Še huje, če prevaranti zlorabijo vašo identiteto, lahko izguba ugleda in kazni močno vpliva na vaše življenje.

Drug pogost način, kako prevaranti pridobijo dostop do vašega denarja, je z uporabo aplikacij za oddaljen pristop. Prevaranti vas običajno prepričajo, da si morate namestiti aplikacijo (na primer TeamViewer, AnyDesk ali podobno), ki omogoča dostop do vašega računalnika ali pametnega telefona. Pogosto trdijo, da je to potrebno za pomoč pri investiranju ali reševanju nekega problema, povezanega z vašim računom. "Tako prevaranti pridobijo nadzor nad vašo napravo, imajo dostop do vaših bančnih računov, gesel in osebnih podatkov. V trenutku lahko prenesejo denar z vašega računa ali ustvarijo nakupe, ki vam izpraznijo sredstva. Šok, ki sledi, ko odkrijete, da je vaš račun prazen, je pogosto prepozna opozorilna lučka."

