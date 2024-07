Finančni POPkast: Ultra bogati Evropejci vlagajo v zasebni kapital

Status ultra bogatega posameznika oziroma družine nastane, ko premoženje preseže 30 milijonov evrov. Z različnimi naložbami želijo ohraniti oziroma oplemenititi sredstva, ultra bogati nikoli ne želijo preveč tvegati ciljajo na 10-odstotni letni donos in ne iščejo tveganih naložb z rekordnimi donosi izpostavi gost Finančnega POPkasta Samo Lubej iz Prosperita Family Office. " Trenutni trend bogatih je, da se vedno bolj odmikajo od delniškega trga in tudi od trga z obveznicami proti zasebnim naložbam, torej kupujejo deleže zasebnih podjetij ali sklade zasebnih podjetij."

Največ zanimanja za vlaganje v zasebni kapital je na področju informacijske tehnologije. Iščejo predvsem mlada podjetja, ki razvijajo prebojne inovacije na področju umetne inteligence. "Z dobro inovacijo podjetja končajo na borzi ali pa jih že prej kupijo veliki igralci, kot je Google, ki letno naredijo na desetine prevzemov za vrtoglave zneske." Veliko zanimanja je tudi za manjša podjetja, ki razvijajo produkte in storitve v biotehnologiji in energetiki. Značilnost bogatih Evropejcev je, da stavijo na varnost in naložbe vedno dobro razpršijo. Vlaganje v bitcoin ali druga kripto sredstva jih ne zanima pravi Lubej. " Zares premožni sploh ne identificirajo kripto sredstev kot naložbeni razred, ker njihovi portfelji so sestavljeni, da ohranjajo premoženje in ne želijo velikega nihanja."