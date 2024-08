Finančni POPkast: Uspešna zgodba zmagovalnega startupa

OGLAS

Izum odprtega bančništva prinaša revolucijo v finančni industriji. Čez nekaj let bo plačevanje s karticami verjetno zastarelo, ker že zdaj obstajajo cenejše finančne storitve, ki izhajajo iz odprtega bančništva sta v Finančnem POPkastu pojasnila soustanovitelja zagonskega podjetja Fliqa. Ekipa uspešno razvija platformo za odprto bančništvo in je tudi letošnji prejemnik naziva Slovenski sturtup leta. Direktorica Nina Strajnar je izpostavila, da se za kupce ne bo spremenilo veliko, vendar bodo spremembe v prvi vrsti dobrodošle za trgovce, ker se jim obetajo nižji stroški provizij in tudi denar od strank prejmejo takoj. "Imamo že dva produkta, prvi je poenostavitev plačevanja, ko poskrbimo, da vaš denar hitro in enostavno pride iz vašega bančnega računa do trgovca in drugi produkt omogoča, da poskrbimo za lažje in hitrejše dostopanje kupcev do obročnega plačevanja, ker trgovcu ne bo treba dostaviti zadnjih treh plačilnih list, da vam prodajalec odobri kredit, ampak bo od nas prejel bonitetno oceno in bo lahko kreditno odplačevanje sklenjeno takoj."

Fliqa ni namenjena zgolj slovenskim uporabnikom, ampak želi postati glavna platforma za odprto bančništvo v Evropi in pozneje tudi na drugih kontinentih. V Evropski uniji je več kot 6000 bank, potrebovali so dostop do vseh, zato je bil tudi postopek razvoja zelo zahteven, razloži Miha Goriup, ki je vodja pravne službe in soustanovitelj podjetja Fliqa. "Poskrbeti smo morali tudi za regulatorni del in pridobiti vse licence, da produkt lahko deluje tudi globalno. Odprto bančništvo je del prihodnosti in mi smo imeli idejo že leta 2017, vendar smo resno pristopili k projektu v letu 2021."

Začetni kapital so dobili od podjetniškega sklada Tovarne podjemov, medtem so še vedno vsi hodili v službo in se z zagonskim podjetjem ukvarjali zgolj ljubiteljsko. Podjetniška ideja je kmalu dobila načrt in začel se je proces ter pospešeno iskanje rešitev za vse težave, ki so nastopile. Razmišljali so tudi, ali naj ostanejo v Sloveniji ali naj sedež podjetja preselijo v tujino. "Ko smo dobili prvi denar, smo lahko pozornost usmerili v projekt. Imeli smo tudi srečo, da smo spoznali slovensko podjetje, ki je zelo napredno pri programskem razvoju, sklenili smo partnerstvo, postali smo družbeniki in oni so nas še dodatno finančno podprli in nam pomagali z razvojem platforme. Brez izkušene strokovne ekipe programerjev bi ostali zgolj pri ideji."

Kitajska mega aplikacija WeChat ima več kot 1,3 milijarde aktivnih uporabnikov in je priljubljena, ker omogoča tudi hiter prenos denarnih sredstev od kupcev do trgovcev. Najbogatejši zemljan Elon Musk je že večkrat izpostavil idejo, da želi podobno platformo ustvariti v ZDA tudi s pomočjo aplikacije X, nekdanjega Twitterja, ki je v njegovi lasti. Zagonsko podjetje Fliqa je eno od pomembnih evropskih inovacij, ki orje ledino na področju odprtega bančništva in Slovenijo uvršča na vrh seznama finančnih inovacij. Spomnimo, da smo v Sloveniji razvili že leta 2011 prvo kripto menjalnico v Evropi, ki danes posluje globalno. Fliqa hitro privablja investitorje, morda lahko postane celo slovenski samorog in soustanovitelja tudi ne izključujeta možnosti, da bi lahko zmagovalni slovenski startup nekoč postal IPO, da torej omogoči prvo javno ponudbo na borzi. "Želimo se pozicionirati globalno in do takrat iščemo sredstva, da proces izvedemo, ne želimo se že zdaj odpovedati deležu v podjetju, v nadaljevanju pa se lahko zgodi marsikaj, ker se tudi veliki finančni igralci, kot je Mastercard, zavedajo, da je prihodnost plačevanja verjetno brez kartic kot jih poznamo danes."

