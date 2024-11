Finančni POPkast: zanimive priložnosti na borznih trgih

Globalna dinamika trgov: od ZDA, EU in Kitajske do analize cene bitcoina, trajne vrednosti zlata, premikov na razvijajočih se trgih in ključnih delnic, kot sta Amazon in Snowflake, ki oblikujejo prihodnost vlaganja v povezanem gospodarstvu.

Globalni trgi doživljajo pomembne premike, pri čemer ZDA, EU in Kitajska igrajo ključno vlogo pri oblikovanju investicijskega okolja. Povečanje vrednosti bitcoina in trajna privlačnost zlata kažeta na naraščajoče zanimanje za alternativne naložbe. Razvijajoči se trgi ponujajo edinstvene priložnosti za rast, vendar s seboj prinašajo tudi volatilnost. Na borzi tehnološki velikani, kot sta Amazon (AMZN) in inovativne družbe, kot je Snowflake (SNOW), pritegnejo pozornost vlagateljev z močno finančno uspešnostjo in potencialom za prihodnjo rast. Ti trgi so medsebojno povezani, kar ustvarja kompleksne dinamike, ki vplivajo na vse, od tradicionalnih surovin do digitalnih valut in naprednih delnic. Vlagatelji se morajo natančno seznaniti z dogajanjem, da bi učinkovito navigirali v tem spreminjajočem se okolju, izpostavljata v Finančnem POPkastu finančni analitik Nikola Maljković in upravljavec premoženja Simon Skubin iz Optimtraderja. "Amerika ima v primerjavi z Evropo ali ostalimi trgi v razvoju nadpovprečne donose, mnogi verjamejo, da se to ne more nadaljevati, ampak če smo realni, se bo to verjetno še nadaljevalo. Veliko bo odvisno od Trumpa in vrednosti dolarja."

Simon Skubin in Nikola Maljković FOTO: Aljoša Kravaja icon-expand

V Finančnem POPkastu je bilo govora tudi o zanimivih delnicah, med katere sodi Amazon, ki ostaja ključni igralec v tehnološkem sektorju. Poganja ga prevlada v e-trgovini in rast oblačnega računalništva preko AWS. Izzivi vključujejo naraščajoče stroške, regulativni nadzor in gospodarske pritiske, ki vplivajo na potrošniške izdatke. Kljub temu pa naložbe v umetno inteligenco, logistiko in mednarodne trge spodbujajo optimizem. Močni prihodki iz naročniških storitev, kot je Prime, in oglaševanja krepijo odpornost podjetja. Dolgoročne možnosti so odvisne od uravnoteženja rasti z dobičkonosnostjo v svetu negotovosti globalnih trgov. Delnica Amazon (AMZN) je v zadnjem delu leta 2024 dosegla močne rezultate, podprte z odličnimi finančnimi izidi in optimizmom na trgu. Amazon je presegel pričakovanja z rastjo prihodkov in dobičkom na delnico, podprtima z močjo v segmentih AWS in e-trgovine. Analitiki ohranjajo optimistična pričakovanja, vendar obstajajo tveganja, kot je visok P/E količnik, zaradi česar je delnica relativno draga, ter potencialni gospodarski pritiski, ki bi lahko vplivali na potrošnjo. "V naslednjih nekaj letih bomo verjetno veliko govorili o robotiki v povezavi z umetno inteligenco v procesih poslovanja in Amazon je vodilni na tem področju. V žarišču je tudi Tesla, podjetje najbogatejšega zemljana Elona Muska, ki napoveduje avtonomne avtomobile in robote."

V Finančnem POPkastu smo govorili tudi o družbi Snowflake, ki je vodilno podjetje v oblačnem računalništvu, ki pridobiva veliko pozornosti s svojimi specializiranimi rešitvami za shranjevanje podatkov, analitiko in upravljanje. Osrednji izdelek podjetja, Snowflake Data Cloud, omogoča podjetjem, da učinkovito združijo in analizirajo podatke iz različnih virov s pomočjo umetne inteligence. Platforma omogoča brezskrbno deljenje podatkov, kar omogoča sodelovanje v več oblačnih okoljih, kot so AWS, Microsoft Azure in Google Cloud. Snowflake zadostuje širokemu spektru industrij, vključno s financami, zdravstvom in maloprodajo, ter omogoča podjetjem izvajanje analize v realnem času in pridobivanje globljih vpogledov iz podatkov drugih virov. Konec leta 2024 je delnica Snowflake (SNOW) dosegla močno rast, saj so prihodki močno poskočili v primerjavi z enakim obdobjem lani. Trg še naprej spremlja, kako bo podjetje obvladalo skrbi glede dobičkonosnosti v prihodnosti. "Priča smo bili pomembnemu razvoju na področju čipov za umetno inteligenco, infrastruktura obstaja in zdaj prehajamo na programski del. Poleg družbe Palantir se uveljavlja podjetje Snowflake, prihaja čas aplikacij in ljudje bodo skozi razvoj imeli vedno več izkušenj z umetno inteligenco."

