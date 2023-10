Finančni Popkast: visoki fiksni donosi

V ZDA so donosi na večletne obveznice na podobno visokih ravneh kot leta 2007, ko so bili blizu petim odstotkom. V Sloveniji smo v preteklosti obveznice izdajali predvsem institucionalnim vlagateljem, fizičnim osebam so za nakup na voljo na sekundarnem trgu. Naši donosi obveznic so nižji kot v ZDA, vendar še vedno dosegajo več kot 3,5 odstotka. " Ministrstvo za finance je že marca napovedalo, da bi lahko imeli kmalu izdajo ljudskih obveznic, že v tem letu. To so dejansko že storili na Hrvaškem in izdali za več kot milijardo evrov obveznic po 3,6-odstotni stopnji in povpraševanje je bilo ogromno."

Na svetovnih finančnih trgih se odvijajo veliki premiki. Moč dolarja ne pojenja, posledično pada vrednost zlata. Vlagatelji se počutijo čedalje bolj prestrašeni in naložbe usmerjajo na obvezniške trge. V ZDA so donosi poskočili za 500 bazičnih točk, kar predstavlja 5 odstotnih točk, pri tako imenovanih 90 dnevnih T-Billsih (Treasury bills) je trenutno donos 5,35-odstoten. Pri nas jim pravimo zakladne menice in donosi se gibljejo od 3,15 odstotka, pa tudi do 3,7 odstotka, pojasni Karmen Pogorevc iz Ljubljanske borze, kjer zakladne menice kotirajo. " Popularnost zakladnih menic se povečuje, likvidnost je dobra, kar pomeni, da jih tudi brez težav lahko prodate tudi prej, kar je odličen signal, ki smo ga zelo veseli."

Izdajo obveznic za svoje državljane so imeli tudi na Portugalskem, v Španiji, Italiji, Belgiji in še bi lahko naštevali. Države ob visoki inflaciji ponujajo alternative, ki so dokaj varne. Vse bolj se poudarjajo tudi 'zelene' obveznice ESG (angl. Environmental, social, and corporate governance), ki imajo v finančnem svetu čedalje pomembnejšo vlogo. "Ni namen, da imajo višje donose, namen je, da so bolj družbeno odgovorne."

Lepi donosi so tudi pri t. i. komercialnih zapisih, ki jih izdajajo podjetja. To se zgodi, ko podjetja potrebujejo denar in so vlagatelju za krajši čas pripravljena plačati tudi pet in več odstotkov za vloženi denar. "Vedno moramo gledati tudi tveganje, ki je v tem primeru višje, ker gre za podjetje in ne za državo." Do zdaj so komercialne zapise izdajala elektro podjetja, Gen-I, včasih tradicionalno Gorenje, nazadnje Javna razsvetljava in SIJ (Slovenska industrija jekla).

Pregledali smo tudi trg slovenskih delnic in sestavo osrednjega indeksa SBI TOP, ki je imel še pred avgustovskimi poplavami boljši donos kot osrednji ameriški indeks S & P 500, v katerem je 500 svetovno velikih podjetij. "Poplave so enkratni dogodek in naš indeks je takrat padel za kar 6 odstotnih točk, eni pravijo, da je treba kupovati ob takšnih priložnostih." V slovenskem indeksu je 9 delniških družb.