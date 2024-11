Finančni POPkast: Volitve, inflacija in globalna ekonomija

Trenutni globalni gospodarski izzivi, kot so inflacija, vpliv Trumpovih politik in nihanja cen energentov, nastajajo zaradi nepredvidljivih globalnih trendov, medtem ko Evropa kljub administrativnim oviram in demografskim izzivom, ohranja konkurenčnost. V Sloveniji smo gospodarsko odporni na globalne šoke.

Po zmagi Donalda Trumpa na volitvah v ZDA svetovno gospodarstvo stoji pred številnimi izzivi, ki bodo oblikovali prihodnost globalnih trgov. V tokratnem Finančnem POPkastu Kruno Abramovič, CFA izkušen poznavalec finančnih trgov in izvršni direktor za finance pri Gen energiji, analizira vpliv Trumpove ekonomije na inflacijo, energetske trge in globalno finančno stabilnost. Tokratna makroekonomska analiza preučuje gibanje cen energentov in razkriva, kako globalni premiki, kot so nihanja cen nafte, vplivajo na inflacijske pritiske v svetovnem gospodarstvu. "Cena nafte je pomembno vplivala na nižanje inflacije. Kajti konec koncev ko govorimo o nafti, ne govorimo samo o tem, kakšni so transportni stroški ali pa stroški ogrevanja, ampak tudi cena hrane je v pomembni meri preko umetnih gnojil povezana s ceno nafte in podobno."

Kruno Abramovič je dolgoletni strokovnjak za upravljanje premoženja in nekdanji predsednik Slovenskega društva CFA. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V pogovoru o morebitni recesiji je Kruno Abramovič izpostavil, da večje gospodarske krize pogosto nastopijo prav v obdobjih, ko je optimizem na vrhuncu. Kljub temu pa napovedovanje začetka recesije ni preprosto, saj pogosto nastopi šele po nekem pomembnem eksternem dogodku, ki deluje kot sprožilec. Kruno poudarja, da so nekateri pogoji za recesijo že izpolnjeni, kot so polna zaposlenost, zelo nizke obrestne mere in splošni optimizem, vendar to samo po sebi še ni dovolj za napoved recesije. Visoka vrednotenja na borzah, ki so trenutno prisotna, so lahko razlog za skrb, vendar lahko ta vrednotenja obenem nakazujejo tudi visoko rast prihodnjih dobičkov podjetij. "Nekatera podjetja, ki rastejo na krilih umetne inteligence, bodo veliki zmagovalci, drugi bodo izginili ali pa bodo prevzeti. Tehnologija, ki temelji na nekem napovedovanju interakcij in podobnega, bi načeloma morala imeti največji vpliv na storitvena podjetja, in tu vidim velik potencial."

Kruno Abramovič je v pogovoru izpostavil, da Evropa že dolgo išče način, kako spodbuditi podjetništvo, vendar pogosto naleti na ovire zaradi administrativnih in regulativnih pristopov, ki niso vedno najbolj učinkoviti. Evropski podjetniki se soočajo z velikimi izzivi, saj pogosto nimajo dovolj možnosti za ponovni zagon, če jim prvi poskus propade, kar je nasprotno podjetniškemu duhu, ki spodbuja tveganje in neuspehe kot del procesa. Kljub temu pa Evropa še vedno premore zelo kakovosten izobraževalni sistem in stabilne institucije, ki predstavljajo pomembno prednost. Po njegovem mnenju ni nujno, da politike Evropske komisije ali posameznih držav neposredno vplivajo na uspeh evropskega gospodarstva, saj so ti dejavniki bolj dolgoročni in institucionalni. "Evropska unija je uspešna, vendar mora kljub temu premisliti, kako še naprej dvigovati svojo konkurenčnost. Ena od ključnih težav je staranje prebivalstva, kar obremenjuje evropske države na podoben način kot Kitajsko. To je izziv, ki ga bo treba nasloviti, saj je potrebna prilagoditev produktivnih kapacitet ob upoštevanju zmanjšanja števila delovno sposobnih prebivalcev."

