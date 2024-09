Finančni POPkast: Vse najboljše, Svet portfelj

OGLAS

V tokratnem Finančnem POPkastu smo podrobno analizirali enoletno vlagateljsko pot Svet portfelja. Začetne napake pri vlaganju so lahko dragocene, zato je lanskega septembra nastal projekt Svet portfelj, ker smo želeli skozi praktične izzive prikazati, kako se lotiti investiranja, kako iskati zanimive naložbe in sestaviti lasten portfelj. Prikazali smo, kako zahtevno je ustvariti donos ter kako se soočiti z različnimi tveganji. Tudi najbolj izkušeni finančni mojstri vedno delajo napake, vendar so le redki, ki so jih pripravljeni deliti z javnostjo. Pri sestavi in upravljanju naložb sodelujeta finančni analitik Nikola Maljković in upravljavec premoženja Simon Skubin iz Optimtraderja. "To smo dosegli s konservativnem pristopom, nismo želeli ustvariti volatilnega portfelja, da ne bi prestrašili ljudi. Vedno smo argumentirali, zakaj odpiramo določeno pozicijo in tudi zakaj jo nenazadnje po določenem času zapiramo. Štiri dobre naložbe so ustvarile 16-odstotni donos. Leto, ki je pred nami, bo znalo biti dosti bolj zahtevno, centralne banke trenutno delajo vse, kar lahko, da bi ohranili naraščajoči trend. "

Nikola Maljković in Simon Skubin FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Glede na statistične podatke pasivni indeksi, kot je IWDA, ustvarijo boljše donose kot izkušeni vlagatelji, ki aktivno upravljajo portfelj, vendar pasivno vlaganje tudi pomeni, da je vlagatelj podvržen nihanjem na trgu. Če gre za dolgoročno naložbo, ki traja več kot desetletje, bo tveganje z naložbo v indekse manjše. Aktivnejši pristop je namenjen vlagateljem, ki ne želijo dosegati najvišjih donosov, ampak tudi ne želijo biti prepuščeni trgu. " Ko sestaviš portfelj, je pomembno, da si diverzificiran, imaš razpršene naložbe in pomembno je, da poznaš korelacije pri posameznih pozicijah, lahko imaš deset različnih delnic, vendar če so povezane, je skoraj tako, kot če bi imel samo eno. Svet portfelj to prikazuje skozi naložbe v energetska podjetja, zlato, tehnološke velikane in z Alibabo tudi pokrivamo zapostavljeni kitajski trg."

Donose v Svet portfelju so v lanskem letu ustvarjale različne naložbe, ki med seboj niso bile povezane." Disney je bila naložba, ki je ustvarila lep donos, ko smo pozicijo zaprli, je začel pridobivati bitcoinov spot ETF. Od februarja dalje je donos v portfelju ustvarjal rudar zlata in zdaj je morda na vrsti kitajska Alibaba. Torej, ko se en trg ustavi, lahko začne delati nekaj drugega in zelo je pomembno, da vlagatelj zna loviti ravnotežje."

Kitajska uvaja novo finančno spodbudo, ki je v zadnjih dneh okrepila delniški trg. Zavarovalnice, skladi in tudi borzno posredniške hiše si lahko po novem denar izposodijo pri kitajski centralni banki za nakupe delnic. "Stimulativni ukrep, tukaj imate denar, kupite delnice in trgi se dvignejo. Mnogi so sicer še vedno mnenja, da to ni dovolj, da Kitajska potrebuje fiskalno spodbudo."

