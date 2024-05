Finančni Popkast: Vsi smo kapitalski trg

Brez razvitega kapitalskega trga ne moremo imeti socialne države. O tem je že v 19. stoletju pisal Karl Marx, poudari gost Finančnega Popkasta Branko Železnik, finančni svetovalec pri družbi BPD Equito. "Meni je socializem kul in nisem eden od tipičnih kravatarjev. Celo verjamem, da večina finančnikov želi spodbujati vzajemno zgodbo, ki je ključ do uspeha za vse. Po Marxu je kapital eden od treh produkcijskih faktorjev. Brez kapitala ni mogoče angažirati preostalih dveh, ki sta delo in zemlja. Ljudem je treba najprej pomagati, da razumejo, in ni dovolj, da jim samo razdeliš certifikate, zato smo imeli turbokapitalizem in zdaj imamo slabo konotacijo besede kapital. "