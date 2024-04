Finančni POPkast: Zavrnil je cono udobja in zaslužil milijone

OGLAS

Še vedno rad investira in trguje, ekonomist in inženir Boštjan Bandelj je karierno pot začel na HSE (Holding Slovenske elektrarne), kjer je znal uspešno povezati tehnični in finančni vidik poslovanja. To je bila moja konkurenčna prednost, ko je prišlo do liberalizacije trgovanja z električno energijo, je v Finančnem POPkastu opisal Boštjan Bandelj. "Znal sem oboje povezati in to je zaznamovalo mojo nadaljnjo kariero. Začel sem kot analitik, ki ni vodilno delovno mesto. Bili smo majhna mlada in zelo zagnana ekipa in postavili smo vso trgovalno infrastrukturo iz začetka in kmalu smo zelo uspešno z elektriko trgovali v 16 evropskih državah."

Boštjan Bandelj, podjetnik in vlagatelj FOTO: Damijan Žibert icon-expand

"Podjetje HSE mi je veliko dalo in tudi jaz sem veliko dal podjetju." Postal je vodja tržnih analiz in se po šestih letih odločil, da zapusti HSE, čeprav mu je takratni direktor, pokojni Jože Zagožen, ponudil visoko plačo in napredovanje. Zavrnil je cono udobja in se odločil za samostojno pot. Podjetje Belektron je ustanovil leta 2008, prva dejavnost podjetja pa je bila upravljanje premoženja. Naložbeni sklad, osredotočen na globalne surovinske trge, je ustanovil točno 15 dni pred propadom Lehman Brothers, ki je sprožil svetovno gospodarsko krizo leta 2008. Šele leto kasneje je začel trgovati z emisijskimi kuponi, ki so podjetju prinesli svetovni uspeh in tudi milijone. "Nihče v Sloveniji se s tem takrat ni resno ukvarjal. Začel sem sam iz spalnice za majhno, metrsko mizico in telefonom. Danes nas je zaposlenih 11 in naš nominalni letni promet je med 10 in 15 milijard evrov. Naš delež prometa na tujih trgih je 99,95-odstoten. Smo globalno podjetje iz Slovenije in tukaj plačujemo davke."

Od surovinskih trgov je trg z emisijskimi kuponi takoj za naftnim trgom in letno obsega okoli 800 milijard evrov. Belektron je trgovec z emisijskimi kuponi, kupi jih od tistih, ki jih imajo preveč, in proda tistim, ki jih imajo premalo, dobiček ustvarjajo od trgovske marže. Gre za odprt del ekonomije in v Evropi je bilo veliko podjetij, ki so trgovali podobno kot Belektron, ampak danes jih na trgu ni več veliko, ker so vsi morali tekmovati s svetovno največjimi finančnimi inštitucijami. Podjetje Boštjana Bandlja, ki je nastalo iz domače spalnice, je postalo glavni svetovni veletrgovec, specializiran za trgovanje z emisijskimi kuponi, ter tudi vzdrževalec likvidnosti na največjih evropskih borzah. Sodelovali so tudi pri projektih Svetovne banke. "V vesternih sem vedno rad navijal za Indijance, čeprav sem vedel, da nimajo šans, in jaz sem rekel, da bom tak Indijanec v svetovnem finančnem svetu. Kot nek 'no-name' Slovenec iz spalnice je bil moj cilj, da sem prišel do vrha te strukture."

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert

icon-expand FOTO: Damijan Žibert









Boštjan Bandelj icon-picture-layer-2 1 / 6