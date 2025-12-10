Fino o financah, ko se srečata šport in denar

Šport je adrenalinska zgodba, finance pa njena pogosto prezrta osnova. Ravno tam, kjer se srečata ti dve področji, nastane prostor, ki razkrije, kako pomembna je finančna pismenost v svetu, kjer so prihodki nepredvidljivi, kariera kratka, tveganja pa ogromna. V POPkastu v sklopu serije Fino o financah smo se o tem pogovarjali z dvema športnikoma, ki to resnico poznata iz prve vrste. Jernej Damjan, nekdanji smučarski skakalec, in Nejc Vidmar, nekdanji vratar Olimpije in Domžal, sta od blizu doživela, kako je, ko se konča ena tekma in se začne druga, finančna.

Oba se najprej spomnita svojih začetkov, ki niso bili niti glamurozni niti finančno udobni. Pri obeh so bili starši prvi mecen, prvi sponzor in včasih tudi edini investitor. " Vsak trening je strošek. Vsaka sezona je projekt. In kot otrok ne razmišljaš o denarju, dokler ne vidiš, koliko odrekanja je za tem," pravi Nejc. Jernej pokima in doda svojo zgodbo: "Ko si mlad, ti je vsak prihranek pomemben. In ko začne kariera dobivati obliko, se zaveš, da boš moral kmalu finančno razmišljati veliko bolj odraslo." Ko govorita o prvih zaslužkih, se razkrije razlika med športoma, vendar tudi podobnost v občutku. Oba priznata, da sta si privoščila kaj, kar danes verjetno ne bi. A oba sta prva izplačila doživela kot potrditev, da se trud izplača, in hkrati kot odgovornost, ki jo dobiš, še preden imaš znanje, kako denar upravljati.

Prihodki športnikov se zdijo zunanjemu opazovalcu privlačni, a v resnici so daleč od stabilnih. Razlike med sezonami, med formo in med ponudbami so ogromne. "V skokih so nagrade odvisne od rezultatov. Včasih je sezona odlična, včasih komaj preživiš," razloži Jernej. Nejc o nogometu pove, da je klubski sistem sicer bolj predvidljiv, vendar tudi tam obstajajo obdobja, ko si poškodovan, brez pogodbe ali na robu ekipe. "Nikoli ne veš, kdaj bo zadnja tekma," pravi. Sponzorstva, ki se pogosto zdijo preprosta rešitev, sta opisala kot izjemno zahteven in nepredvidljiv segment. Športnik mora postati zgodba, izpostavljenost, blagovna znamka. "Sponzor ne kupi samo prostora na dresu. Kupuje lik, vrednote, identiteto," dodaja Jernej. In to zahteva veliko več kot rezultat. V pogovoru preidemo tudi na investicije.

