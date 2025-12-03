Fino o financah, ko se srečata umetnost in finance

Laboratorij idej, arhiv finančne identitete in galerija, ki v ospredje postavlja ustvarjalce iz regije, katere umetniški glas je bil dolga desetletja preslišan. Ko stopiš v MUZO, muzejsko-galerijsko središče v samem jedru Ljubljane, imaš občutek, da vstopaš v prostor, v katerem se stikata dva svetova, ki sta si na prvi pogled tuja, umetnost in finance. A prav ta navidezna razlika je vir njune največje moči. V tokratnem POPkastu v sklopu serije Fino o financah smo s kustosinjo Muzeja bančništva Slovenije Urško Purg in direktorjem MUZE Matkom Miočem govorili kako močno je naša družba prepletena z obema.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

Urška Purg icon-picture-layer-2 1 / 2

MUZA ni nastala naključno. NLB je desetletja zbirala umetnine, ne kot investicijo, temveč kot obliko kulturne identitete in odgovornosti do okolja, v katerem deluje. "Umetnost vedno odraža družbeno stanje," pojasni Matko Mioč in poudari, da je zbirka nastajala organsko, s posluhom za umetnike, ki zaznamujejo svoj čas. Urška doda širši kontekst: "Muzej bančništva je naraven razvoj institucije, ki je bila dolga desetletja hrbtenica ekonomskega življenja na Slovenskem. Zgodovina bank je hkrati zgodovina družbe."

Umetniki in njihova dela nekaj povedo. So sodobni, iskreni, drzni in pogosto precej bolj družbenokritični, kot si predstavljamo. MUZA želi prav te glasove pripeljati v dialog s širšo javnostjo. Zato to ni zgolj kraj za turiste ali za poznavalce. Pridejo mladi, ki jih zanima digitalni svet in nove tehnologije. Pridejo podjetniki, ki v umetnosti iščejo navdih in širino. Pridejo šole, ki želijo dijakom ponuditi drugačen, bolj slikovit pogled na ekonomijo. "Veliko jih pride zaradi umetnosti, veliko zaradi denarja, večina pa ostane zaradi dialoga obeh," pravi Urška. Postavitev je zasnovana tako, da obiskovalec ne le gleda, temveč razume. V ospredju je zgodovinski kontekst, razvoj denarja, simbolika umetnosti, interaktivni elementi in predstavitev bančnih sistemov, ki so oblikovali našo družbo. "Vse deluje kot pripovedni lok, kot zgodba, ki obiskovalca vodi od preteklosti k prihodnosti."

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik





Urška Purg icon-picture-layer-2 1 / 4