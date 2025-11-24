Fino o financah: Od podjetniške ideje do izdanega računa

Tisto iskrico, ki te potegne naprej, še preden sploh razmišljaš o tem, koliko bo stal material, kdaj bo plačan prvi račun ali kako boš preživel prve tri mesece, ko denar morda še ne bo pritekal. A prav v tej točki med energijo in realnostjo se skriva največji izziv. V tokratnem POPkastu v sklopu serije Fino o financah smo se pogovarjali s specialistko za podjetja iz NLB, Tajo Slana, ki podjetnikom pomaga vsak dan.

Taja Slana FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Taja o podjetnikih govori z veliko spoštovanja, a tudi z iskrenostjo, ki razkrije, kje se stvari največkrat zataknejo. "Ogromno je energije, ogromno navdušenja," pravi." Ampak podjetništvo ni samo ideja. Je odgovornost do sebe, do strank in do denarja. " V banki vsak dan srečamo podjetnike, ki imajo fantastične izdelke, vrhunsko storitev, a jim manjka nekaj zelo preprostega, izračun, koliko potrebujejo, da preživijo prve mesece." To je tista osnovna matematika, ki bi marsikomu rešila prvo leto.

Taja opozarja na temelje, ki jih podjetniki pogosto spregledajo: računovodstvo, pravno obliko, poslovni račun, zavarovanja. Nič od tega ni nujno vznemirljivo, je pa ključno. "To ni birokracija, to so temelji. Če niso močni, se lahko vse, kar gradiš, prej ali slej začne podirati." V pisarnah banke pogosto srečujejo podjetnike, ki račune puščajo v e-poštnih sporočilih, poslovanje vodijo z osebnega računa, računovodkinjo pa pokličejo šele dva dni pred iztekom roka za oddajo poročila, pred iztekom davčnega roka. "Takrat ne pomaga več motivacija," pove Taja. Dotaknili smo se tudi vprašanja, kdaj je smiselno začeti s popoldanskim s.p. ali se že v štartu odločiti za polno podjetniško pot. Odločitev, ki je prav tako del trdnih temeljev podjetja.

