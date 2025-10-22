Fino o financah: Varčevanje in investiranje za začetnike

Resnica je, da varčevanje in investiranje nista rezervirana za bogate. Sta orodji, ki sta dostopni vsakemu, če le začnemo pravočasno in z majhnimi koraki je v POPkastu v sklopu oddaj Fino o financah pojasnil Blaž Bračič iz NLB Skladov.

Zakaj je sploh pomembno začeti? Pri osebnih financah je čas naš največji zaveznik. 50 evrov danes ni isto kot 50 evrov čez 20 let zahvaljujoč obrestno-obrestnemu učinku. To je tisti čudež, ko vaš denar dela za vas in tukaj je prva lekcija: ne gre za to, koliko denarja imaš, ampak kako hitro začneš.

Varčevanje ni investiranje. Veliko ljudi oba pojma meša. A razlika je jasna in ključna, varčevanje pomeni varnost. Gre za sredstva, ki jih lahko uporabiš takoj, če se zgodi nekaj nepričakovanega od pokvarjenega avtomobila do izgube službe. Investiranje pa pomeni rast. Tukaj sprejemaš več tveganja, ker tvoj denar ni na voljo čez noč, a dolgoročno prinaša višje donose. Ena od zlatih pravil je, da najprej ustvariš varnostno rezervo, šele nato sledijo investicije.

Finančni strokovnjaki pogosto omenjajo trikotnik osebnih financ, ki ga sestavljajo likvidnost, denar, ki ga imaš je vedno na voljo. Varnost, varčevanje z nizkim tveganjem. Donosnost vlaganja, ki dolgoročno gradijo tvoje premoženje. Blaž Bračič iz NLB Skladov poudarja: "Tisti, ki trikotnika ne razume, pogosto pade v past. Ali vse hrani na računu, kjer ga 'poje' inflacija, ali pa skoči v preveč tvegane naložbe brez rezerve."

Kako začeti z investiranjem? Veliko ljudi misli, da je za vlaganje potrebna velika vsota denarja. V resnici pa danes lahko začneš že z nekaj deset evri mesečno. Digitalne platforme, kot jih ponuja NLB Skladi, omogočajo, da v treh klikih nastaviš ciljno varčevanje ali mesečno vlaganje v sklad. Pomembno je razumeti: investiranje ni igra na srečo. To je proces, kjer slediš cilju, razumeš svoj časovni horizont in tveganja. Denar ni samo matematika. Je čustvo. Blaž Bračič opozarja, da je najtežje premagati sebe lastne strahove, pohlep ali dvome. Zato vedno poudarja: "Investiranje je maraton, ne sprint."