Gaja Prestor: Zaradi Instagrama me ljudje kot glasbenico ne jemljejo resno

O pesmi 100 besed: Sprašuješ se, kaj bi bilo drugače, če bi takrat bil iskren

V POPkast studiu nas je obiskala glasbenica in vplivnica Gaja Prestor, ki se je po 'ustvarjalni blokadi' znova vrnila v glasbene vode in izdala skladbo z naslovom 100 besed. "Situacija, ki me je inspirirala za pisanje tega komada, mi je življenje obrnila na glavo – po drugi strani pa je bila največje darilo. Pesem se je izlila na papir," je ob izdaji zapisala na svojem profilu na Instagramu, na katerem ji sledi kar 74,5 tisoč sledilcev. In kakšna je bila ta situacija?

"Če bom razkrila vse, bom razkrila preveč," je v POPkastu dejala nasmejana 23-letnica in dodala, da lahko poslušalci že ob branju besedila začutijo, o čem pesem govori. Razkrila je, da jo je pretresla situacija, ko se je v njeno življenje vrnila oseba, zaradi katere se je spraševala: "Zakaj nisva mogla takrat zaključiti te zgodbe in si povedati stvari, ko sva imela čas in ko sva bila oba brez partnerja? Potem se sprašuješ, kaj bi bilo drugače, če bi takrat bil iskren."