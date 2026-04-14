Generator: Mi smo zares družina in ne samo skupina

Ljubljana, 14. 04. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Generator Joe in Anina

Generator so glasbeni kolektiv, ki ga sestavlja devet do enajst članov, ki so med seboj tudi družinsko povezani. Pod skupnim imenom so se združili pred desetletjem, letos pa so začeli z izidom druge plošče z naslovom Iluzije, na katero so njihovi poslušalci čakali osem let, a so jo z navdušenjem sprejeli na razprodanem koncertu ob predstavitvi albuma.

Glasbeni kolektiv Generator je pred dobrim mesecem izdal drugo ploščo, ki so jo poimenovali Iluzije, kljub temu, da je ta šele dodobra zaživela, pa že pripravljajo nov material in po osmih letih, kar je minilo od izida prvega albuma, ne počivajo. "Se ne ustavljamo," obljubljata gonilni sili Anina in Joe, ki se že veselita, da bodo v polni postavi v prihajajočih mesecih pogosto stali na odrih.

"Leta 2018 je izšel Open Eyes, naš prvenec, mi pa smo že 10 let v enaki postavi, razen na trobenti je Žan Cesar zamenjal Denisa Androića. Vseh nas devet ostaja. Vmes nekaj časa vsi mi nismo mogli igrati, potem smo imeli otroke, nato pa smo se končno spet vzeli v roke in pripravili ta album. Zato nekaj časa traja. Življenje se zgodi in se odzoveš po svoje, kakor veš in znaš in mislim, da je prav tako. Mogoče smo potrebovali teh 10 let, da smo se skalili in se je tudi v Kino Šiška, kjer smo imeli predstavitev albuma, vse zložilo kot zadrga. Smo pa dolgo in trdo delali," nam je o minulih letih povedala pevka, ki je skupaj s partnerjem in pianistom tudi ustanoviteljica skupine Generator.

Članov tako ne povezuje le glasba, ki je sicer osnovna nota, temveč tudi družinske vezi. "Mi smo družina in nismo skupina," nam je povedal Joe, Anina pa je naštela: "Veliko nas je povezanih sorodstveno. Mož moje mame, potem so njegovi prijatelji in njihovi sinovi, so bratje in sva midva. Na tem principu tudi delujemo kot ena družina. Zato je treba vse poslušati in upati, da vse izpade tako, da se izcimi najboljše."

Vadijo enkrat na teden, nekaj pa imajo tudi dodatnih vaj, ki so pravi užitek tudi za Aninine in Joejeve sosede, saj vadijo pri njima doma na Dolenjskem. Prav čarobnost kraja in tudi njegovi ljudje so bili tisti, ki so Ljubljančanko in Angleža prepričali, da se po življenju v Londonu in mnogih potovanjih tam ustalita in si ustvarita družino.

Kakšen je ustvarjalni proces devetčlanskega kolektiva, kje dobivajo ideje in kaj s svojo glasbo sporočajo, sta z nami delila Anina in Joe, delila pa sta tudi delček svoje zasebne zgodbe, ki je tesno povezana s samo skupino in njenim delovanjem. Več pa v POPKASTU.

generator skupina popkast glasba iluzije
