Gepack: Film bi ugasnil že drugi dan, če se ekipa ne bi povezala

Režiser filma Gepack , Žiga Kukovič , in igralec ter producent Robert Kladnik , sta izjemno hvaležna, da si je toliko ljudi ogledalo film, ki sta ga snovala kar šest let. Kot sta povedala v najnovejšem POPkastu, je bilo dela zelo veliko, sploh, ker nista imela nekega finančnega zaledja, ki bi jima zadevo olajšal. A na koncu očitno ni pomembno, koliko imaš pod palcem, za dober in uspešen film potrebuješ kreativno ekipo in ljudi, ki se projektu predajo z vsem srcem. Kjer je volja, tam je pot, pravita fanta in kot sta dodala: Filma ne bi bilo, če se ekipa ne bi tako povezala. Film bi lahko nehali snemati že drugi snemalni dan.

In kako je nastala zgodba filma? Navdih sta Žiga in Robert dobila, ko sta se s prijatelji vračala z morja in kot pravita: "Zgodila se je zgodbica in po morju smo rekli, to je pa film! Na Facebooku sem naredil skupino in dodal notri vse, ki so bili v avtu in še enega scenarista, skupino poimenoval Gepack in to je bilo 31. decembra 2017." Ustvarjalca filma pravita, da sta na začetku imela materiala za kratek film, potem pa se je čez čas stvar prelevila v nekaj več: "Ene 40 odstotkov iz filma je resnice, ampak ne tiste ta hude. Na začetku je bila zgodba za 10-minutni film, potem pa je Žiga iz tega naredil film, celovečerec. Najprej smo v to šli, kot da je vse skupaj le mačji kašelj, a se je kmalu izkazalo, da je vse prej kot to."

Žiga film opiše kot 'izlet na morje' in ob tem doda: "Film je road trip na morje. Štirje Slovenci gredo na hrvaško morje in se jim zgodi vse, kar se jim mora zgoditi štirim Slovencem, ko gredo na Hrvaško na morje." (smeh)