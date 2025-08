2TDK izbral pripravljavca dokumentacije za dvotirnost drugega tira

Projektno in okoljsko dokumentacijo za vzporedni levi tir drugega tira med Divačo in Koprom bo za dobrih 29 milijonov evrov z DDV pripravil konzorcij družb Elea, IRGO Consulting in SŽ-Projektivno podjetje, so sporočili iz podjetja 2TDK. Dvotirnost nove proge med Koprom in Divačo naj bi po napovedih vzpostavili v letu 2030.

Družba 2TDK je razpis za izdelavo dokumentacije objavila junija, pravočasno pa je prejela eno ponudbo. Kot so danes sporočili iz projektnega podjetja, so jo družba Elea kot vodilni partner ter IRGO Consulting in SŽ-Projektivno podjetje kot partnerja oddali v višini 23,8 milijona evrov brez DDV oz. 29,04 milijona evrov z DDV. Ponudba je dopustna in popolna, izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje ter ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, so zapisali v 2TDK. Predmet javnega naročila je izdelava projektne in okoljske dokumentacije v dveh fazah. Prva med drugim obsega pripravo dokumentacije, potrebne za pridobivanje gradbenega dovoljenja v integralnem postopku in pripravo projekta za izvedbo.

Gradnja drugega tira FOTO: 2TDK icon-expand

Izbrani izvajalec bo moral tudi pregledati, posodobiti ter uskladiti tehnične specifikacije za gradnjo z obstoječim desnim tirom, ki je trenutno v gradnji. Druga faza zajema aktivnosti v času izvajanja del. Gre tako za projektantski nadzor v celotnem času gradnje, morebitne dopolnitve BIM modela projektne dokumentacije, izdelavo BIM modela izvedenih del z vsemi pripadajočimi dokumenti in pripravo enotnega načrta zaščite in reševanja, so pojasnili na 2TDK. Vzporedni levi tir ob nastajajoči novi progi med Divačo in Koprom naj bi bil po napovedih pristojnih zgrajen do leta 2030. V ta namen je DZ lani jeseni sprejel tudi novelo zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Generalni direktor 2TDK Matej Oset FOTO: Damjan Žibert icon-expand