'Gre za nezaslišan poseg v notranje zadeve države Slovenije!'

Kot strokovni sodelavec je pomagal skupini državljanov, ki je v četrtek vložila pritožbo na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice, ki jo, med drugim, zagotavlja 43. člen ustave, pravice do svobodnih in demokratičnih volitev.

Ustavno sodišče je v takšni vlogi, kot v zgodovini še ni bilo, meni profesor dr. Rok Lampe. Državljani, kot pravi, preprosto pričakujejo, da odgovori na ključno vprašanje: So bile volitve okej ali ne?

Po njegovem mnenju je že veliko indicev, alarmantnih, kot poudarja, ki kažejo na to, da so bile volitve kompromitirane. Od ustavnega sodišča bi tako tudi pričakoval, da pridobi vse potrebne informacije, ki so jih zbrali Sova in policija ter ki javnosti niso dostopne, sodišču pa bi seveda bile, in se potem odloči na podlagi teh indicev.

Ni pomembno, pravi, kdo bi sestavljal vlado, svobodna volja državljanov je bila načeta, cel proces volitev je bil kompromitiran.

V tujini so že bili takšni primeri. Znan je primer Romunije izpred dveh let. Romunsko ustavno sodišče je zaradi tujih posegov v volitve te razveljavilo, kandidatu, ki je s pomočjo tujih sil izvajal vpliv na volitve, pa prepovedalo kandidirati. To razsodbo je potrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice.

Težko je napovedati, kako se bo odločilo ustavno sodišče, toda, kot pravi dr. Lampe, ne smemo zamižati na eno oko, ko je morda načeta naša suverenost. Moralo bi vsaj ugotavljati, ali je Slovenija storila vse, kar je bilo potrebno in kar ji nalaga zakonodaja za zaščito notranjih interesov pred tujimi vplivi. Na kocki so lahko temeljni postulati demokratične države.

Po njegovem država še ni bila pred tako preizkušnjo.

Vložitev ustavne pritožbe je povsem legitimna pravica državljanov in ne nekakšen državni udar globoke države, kot ga je označil Janez Janša. Prej bi se morali vprašati, ali ni morda bolj podobno državnemu udaru, če sodeluješ s tujimi silami, tudi pravi dr. Lampe.

Kakšne so možnosti, da bi ustavno sodišče sprejelo sklep o zadržanju postopkov, ki tečejo po volitvah, torej tudi imenovanje vlade? Bi se moral predsednik ustavnega sodišča v primeru odločanja o pritožbi izločiti, ker je o tej temi že javno govoril? Kaj pomeni test razumnega dvoma, ko gre za to, ali je bila volja volivcev kompromitirana? Kako dr. Lampe odgovarja na pripombe in kritike nekaterih kolegov pravnikov? In kaj bi se zgodilo, če bi volitve razveljavili?