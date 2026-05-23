'Gre za nezaslišan poseg v notranje zadeve države Slovenije!'

Ljubljana, 23. 05. 2026 16.47 pred 21 minutami 2 min branja 28

Avtor:
Alenka Arko
Rok Lampe

Tako med drugim pravi profesor civilnega prava dr. Rok Lampe, s katerim smo se pogovarjali v našem POPkastu.

Kot strokovni sodelavec je pomagal skupini državljanov, ki je v četrtek vložila pritožbo na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice, ki jo, med drugim, zagotavlja 43. člen ustave, pravice do svobodnih in demokratičnih volitev.

Ustavno sodišče je v takšni vlogi, kot v zgodovini še ni bilo, meni profesor dr. Rok Lampe. Državljani, kot pravi, preprosto pričakujejo, da odgovori na ključno vprašanje: So bile volitve okej ali ne?

Po njegovem mnenju je že veliko indicev, alarmantnih, kot poudarja, ki kažejo na to, da so bile volitve kompromitirane. Od ustavnega sodišča bi tako tudi pričakoval, da pridobi vse potrebne informacije, ki so jih zbrali Sova in policija ter ki javnosti niso dostopne, sodišču pa bi seveda bile, in se potem odloči na podlagi teh indicev.

Ni pomembno, pravi, kdo bi sestavljal vlado, svobodna volja državljanov je bila načeta, cel proces volitev je bil kompromitiran.

V tujini so že bili takšni primeri. Znan je primer Romunije izpred dveh let. Romunsko ustavno sodišče je zaradi tujih posegov v volitve te razveljavilo, kandidatu, ki je s pomočjo tujih sil izvajal vpliv na volitve, pa prepovedalo kandidirati. To razsodbo je potrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice.

Težko je napovedati, kako se bo odločilo ustavno sodišče, toda, kot pravi dr. Lampe, ne smemo zamižati na eno oko, ko je morda načeta naša suverenost. Moralo bi vsaj ugotavljati, ali je Slovenija storila vse, kar je bilo potrebno in kar ji nalaga zakonodaja za zaščito notranjih interesov pred tujimi vplivi. Na kocki so lahko temeljni postulati demokratične države.

Po njegovem država še ni bila pred tako preizkušnjo.

Vložitev ustavne pritožbe je povsem legitimna pravica državljanov in ne nekakšen državni udar globoke države, kot ga je označil Janez Janša. Prej bi se morali vprašati, ali ni morda bolj podobno državnemu udaru, če sodeluješ s tujimi silami, tudi pravi dr. Lampe.

Kakšne so možnosti, da bi ustavno sodišče sprejelo sklep o zadržanju postopkov, ki tečejo po volitvah, torej tudi imenovanje vlade? Bi se moral predsednik ustavnega sodišča v primeru odločanja o pritožbi izločiti, ker je o tej temi že javno govoril? Kaj pomeni test razumnega dvoma, ko gre za to, ali je bila volja volivcev kompromitirana? Kako dr. Lampe odgovarja na pripombe in kritike nekaterih kolegov pravnikov? In kaj bi se zgodilo, če bi volitve razveljavili?

Celoten pogovor v POPkastu!

rok lampe popkast janez janša volitve ustavno sodišče
KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
antirepresija
23. 05. 2026 17.09
Levi se ne morejo sprijazniti ,da je bilo stevilo glasov na desni vecje od stevila glasov na levi! Torej vecina volicev je volila v desno. Vprasati bi se morali ZAKAJ! Edini program levicarjev so visje dajatve in visji davki in zaradi TEGA so izgubili volitve, ne ker se jim je zgodila krivica. Pri vsakem poslu so pokradli neskoncno denarja, gospod 10% je nedotakljiv, nobenega levicarja ne zanima vsebina posnetkov, farmacetka itd. Nobenega ne zanima ,da taubi obvladuje vse veje oblasti, ceprav bi lahko kot premier obvladoval samo zakonodajno. To so hude krsitve in s tem bi se morala cela slovenija ukvarjati. Ampak seveda, mi se ukvarjamo KDO je lopove dobil s prsti v marmeladi in ne kdo bo lopove preiskal in zaprl. Je pa seveda nemogoce pricakovati, da bi preiskovali in zaprli sami sebe.
Klovni...
23. 05. 2026 17.07
Če so notranje zadeve naše Slovenije brezsramno ropanje države s strani ponosnih naslednikov, so takšni posegi še kako dobrodošli.
Buci in Bobo
23. 05. 2026 17.06
Lahko ponovimo volitve, ko pa so povsod zažrti skorumpirani lewajzarji, bojo volitve vedno ukradene dokler ne zmaga njihov.
Bonaventura
23. 05. 2026 17.04
in ko je javna RTV vsak dan navijala za Svobodo je pa ok ?....naloga RTV je poročati o javnem mnenju ne pa ga spreminjati.....upam da jih Stevo čim prej ukine....
Teleport
23. 05. 2026 17.08
Da so goloba vabili na soočenja s parlamentarnimi strankami je bila svinjarina. Isto ta mediji
Cupko
23. 05. 2026 17.04
Ne se sekirat! Ti bodo poskrbeli, da vsi dokazi izginejo in na koncu seveda gospod “četrtič” ne bo nič kriv tako, kot je bilo vedno do zdaj!
Teleport
23. 05. 2026 17.03
Če soros plačuje naše levake je pa vredu
EntityOne
23. 05. 2026 17.03
Še en ščurek iz zanikrne vlažne kleti hiti na plano, ker mu volja ljudstva ni bila po godu.
Skunk Works
23. 05. 2026 17.02
Levičarji v Boga ne verjamejo, razen pri eni stvari: - Da jim je bila od Boga dana pravica na večno oblast....
Jerry321
23. 05. 2026 17.01
Volitve so bile ukradene to de dejstvo in tale tip ima povsem prav!
Buci in Bobo
23. 05. 2026 17.04
Bomo šli še enkrat volit. Kje je problem antijanšist?
antirepresija
23. 05. 2026 17.05
Stevilo glasov na desni je bilo vecje kot stevilo glasov na levi. To pomeni, da vecina volivcev zeli NIZJE davke in vecjo blaginjo. Ljudem je pac dovolj vedno visjih dajatev in davkov ter neskoncne korupcije levih manipulantov.
Jožajoža
23. 05. 2026 17.01
Vse še gre,da pa sedijo v slovenskem parlamentu pastirji iz BIH Tobias je poden od podna.a janša je ponosen na njih.ponudil jim je največ ovac
Buci in Bobo
23. 05. 2026 17.08
A ti si tisti z balzamom?
Skunk Works
23. 05. 2026 17.00
Levičarji pravijo, da so svobodne in demokratične samo tiste volitve, kjer lahko narod svobodno izbira vladajoče leve stranke in opozicijske desne stranke....Vse drugo menda ni prava demokracija....
lakala28
23. 05. 2026 17.06
In kdaj so levičarji privlekli žide, da bi ponarejali izjave vidnih politikov in širili laži ter jih kompromitirali?
Skunk Works
23. 05. 2026 17.09
Niso jih privlekli levičarji, židi so sami prišli, posneli par filmčkov, ter jih predvajali do umika Slovenije tožbe proti Izraelu...Kaj ima s tem Janša?...To ste levi sami zakuhali, sedaj bi pa radi še razveljavili volitve, ker vam je pernati zavozil sestavo vlade..
G. Papež
23. 05. 2026 16.58
Še en cvili mož.
igy02
23. 05. 2026 16.58
Kje so pa tega doktorcka našli? Na Metelkovi?😂😂😂
Buci in Bobo
23. 05. 2026 16.58
Volitve so bile okej. Golob je spušu. Spušiti bi moraj đejđej. Dovolj sranja.
Teleport
23. 05. 2026 16.57
Volitve so legitimne samo takrat, ko levičarji zmagajo s 110%
Jerry321
23. 05. 2026 17.00
Torej ne boš imel nič proti če na naslednjih volitvah Golobu pomaga Španija ali pa Francija? 🤨
Joc7
23. 05. 2026 16.57
Levaki ne morejo požreti, da so zgubili volitve. Vi pa tudi kot portal se ne morete sprijazniti z novo realnostjo, zato dajete na prvo stran nekoga, ki nabija levičarske nebuloze. Peče pečeeeeee🤣😭😭
antirepresija
23. 05. 2026 16.57
Se en aktivist skrajne levice! In tocno TO se mora v tej drzavi koncati. Ta isti aktivist nic ne govori o vsebini posnetkov! Imamo gospoda 10% ,imamo taubija, ki je obvladoval vse segmente drzave, torej vse veje oblasti, ceprav jih kot premier ne smes! To so hude krsitve. Ampak neverjetno, niti besede o tem. Tega gospoda aktivista niti malo ne skrbi leva korupcija, ampak samo to, da bi se njegovi sponzorji za vedno obdrzali na oblasti.
Hitri Zigi 78
23. 05. 2026 16.57
Pa kje ta spi da ga ne ukradejo.
lakala28
23. 05. 2026 17.08
Keri? bolnik? stevo? logar? Po moje pri notarju, tam je doma resnica.
DJ-Pero
23. 05. 2026 16.55
Ha,ha,ha... :))) A dej model, no... ;-) Na začetku je g. Janša želel, da se volitve ponovijo zaradi nepravilnosti in je bilo vse OK zdaj, ko je pa Golobček začel slutiti, da bo njegov rival prevzel vodenje države bi pa ta levi radi volitve razveljavili?! Bolano! Bolano!!!
nikagaja
23. 05. 2026 17.03
dj-pero, vi niste samo bolani, ampak se pokvarjeni kot vas vzornik. to je res bolano in pokvarjeno.
