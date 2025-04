Gregor Ravnik delo zobozdravnika zamenjal za mikrofon: Ni mi žal

Tri leta je v zobozdravstveni ambulanti opravljal poklic zobozdravnika, dokler ni talentiranega glasbenika Gregorja Ravnika, čigar glas zmore doseči zavidljive višine, zadelo: "Če želim eno stvar delati zares dobro, se ji moram v celoti posvetiti in moja prva ljubezen je bila vedno glasba." Belo haljo je zato zamenjal za mikrofon in zaplaval v svet glasbe – kjer je strašljivo, a izpolnjujoče, pravi Gregor.

Operni pevec in pop glasbenik Gregor Ravnik se lahko pohvali z dvema fakultetama, zaključil je dentalno medicino kot tudi glasbeno akademijo – po poklicu je torej zobozdravnik in akadamski glasbenik, pevec. Kako gre to skupaj? "Ne gre," se med pogovorom pošali Gregor, ki je v času študija sicer poskušal početi oboje hkrati – popravljati zobe in prepevati."Kljub temu da sem zašel v medicinske vode, je bila glasba del mene, vedno sem vedel, da je moja prva ljubezen." Po končanem študiju dentalne medicine je 32-letni Primorec tri leta vestno opravljal poklic zobozdravnika, nato pa se je odločil, da se v celoti preda in prepusti glasbenemu svetu. Ni mu žal. "Danes s svojim glasom zdravim ljudi na drugačen način – na duhovni ravni," z nasmehom pove Gregor. Bilo pa je malce strašljivo."Težko je narediti prvi korak, nato je vsak naslednji malo lažji," je prepričan glasbenik, ki je lansko leto izdal svoj prvi album Med nama, s čimer je začel samostojno glasbeno pot. Pred tem je nastopal v zasedbi Trio Vivere: "Ločitev ni bila lahka, a včasih moraš slediti lastni poti, da zares najdeš svoj glas, iskreno priznava. Glasba ga spremlja že več kot desetletje, a je bilo lansko leto zanj kljub temu skok v neznano in razburkano morje."Prebiti se na slovensko glasbeno sceno kot nov izvajalec je zelo težko. A izredno lepo," eden lepših Gregorjevih spominov je gotovo prvi samostojni koncert v karieri – trenutek na odru Poletnega gledališča Studenec: "Ko sem videl polno dvorano ljudi, ki so prišli zaradi mene, sem začutil, da sem na pravi poti."

Življenje Gregorja Ravnika je polno nasprotji, tako zasebno kot poklicno. Je zobozdravnik in pevec, pa operni pevec - eden bolj prepoznavnih tenorjev na slovenski sceni, a nastopa hkrati tudi s pop skladbami. Je ta kombinacija danes še vedno nenavadna ali morda bolj cenjena, dobitna? "Včasih so bili operni pevci ali pa pevci, ki so se ukvarjali z zabavno glasbo res razred zase, danes vsi vse združujemo." A kljub temu ostaja razlika med Gregorjem tenoristom in Gregorjem pop pevcem: "V operi si omejen pri petju, neprestano si v kalupu, tako kot je napisano – tako mora biti. Pri avtorski glasbi sem pa resnično jaz, na odru pokažem sebe, skozi pesmi in besedila predajam občinstvu svojo notranjost." Kar ni mačji kašelj."Če se spomnim lanskega prvega samostojnega koncerta, vem, da mi je bilo težko narediti ta korak. Rekel sem si: 'Okej, zdaj si pa na odru prvič ti, prvič se pojavljaš s svojo glasbo in v naslednji uri in pol se moraš publiki res dati, odpreti'," se spominja glasbenik, a ob tem v hipu dodaja: "Za to živimo glasbeniki." S svojo glasbo se trudi prodreti globlje. Dotika se težkih tematik, njegova zadnja pesem Le midva odpira še posebej bolečo: izgubo otroka. "Želeli smo povedati zgodbo, ki ni enostavna, a hkrati prinaša upanje. Glasba ima moč zdraviti tudi najgloblje rane," pojasni Primorec. Zato je njegov cilj sila preprost: "Romantična duša sem. Moja glasba mora imeti čustvo. Če se poslušalec vsaj za trenutek začuti v pesmi, vem, da sem dosegel svoj namen.

Gregor Ravnik je lansko leto stopil na samostojno glasbeno pot. FOTO: Damjan Žibert icon-expand