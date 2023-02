Hamo in Neisha o varanju: Če imaš nekoga rad, mu tega pač ne narediš

Nov par na glasbeni sceni – to sta Neisha in Hamo, saj sta skupaj pripravila duet z naslovom Res je čudno. V pesmi govorita o ponesrečeni ljubezni, v novem POPkastu pa sta zaupala tudi nekaj o svojih preteklih zvezah, evrovizijskih predstavnikih Slovenije in Hrvaške ter novih projektih, ki ju čakajo. Med drugim je Hamo spregovoril o svoji voditeljski vlogi v oddaji Kuhinja na kolesih, Neisha pa o svojih veganskih prehranjevalnih navadah.

Neisha in Matevž Šalehar - Hamo sta glasbenika, ki sta se odločila ravno na valentinovo izdati novo pesem o ponesrečeni ljubezni. Kljub temu verjameta, da je praznovanje ljubezni pomembno, varanja pa ne podpirata. "Če imaš nekoga rad, mu tega pač ne narediš," je odločen Hamo, Neisha pa mu pritrdi. Strinjata se tudi, da je nova pesem slovenskih evrovizijskih predstavnikov dobra in da bosta navijala zanje na prihajajočem izboru. Poleg glasbe sta spregovorila tudi o tem, kaj sta dobila za valentinovo, kako sama rada obdarujeta druge in kaj je pravzaprav bistvo dobre zveze.

icon-expand Gosta novega POPkasta sta bila Neisha in Matevž Šalehar - Hamo. FOTO: 24ur.com

'Pesem govori o sfaliranemu paru' Njuna nova pesem govori o še eni ponesrečeni ljubezni, ki je po mnenju Neishe, ki je tudi avtorica skladbe, nekaj, kar je znano prav vsakemu od nas. "Včasih se preveč zaletimo v ljubezen. Pesem govori o razmerjih, ki smo jih vsi že doživeli," je povedala o pesmi Res je čudno, Hamo pa se je ob tem spomnil na vse svoje ponesrečene ljubezni. Skupni duet sta izdala ravno na valentinovo in v duhu praznika zaljubljencev sta glasbenika razložila, zakaj je praznovanje tovrstnih praznikov pomembno. "Fino je praznovati vsak sleherni razlog, zaradi katerega si lahko pokažemo, da se imamo radi, da se obdarimo in da je dan lepši," je povedala pevka, Hamo pa je dodal, da so takšni prazniki lahko vsak dan. "Če govorimo o ljubezni, od viška ne boli glava," se je še pošalil.

icon-expand Neisha in Hamo z voditeljem Simonom Vadnjalom o novi pesmi FOTO: 24ur.com

Kaj menita o letošnjih slovenskih evrovizijskih predstavnikih Joker Out? "Navijam za naše, meni je komad top. Dečki so naredili super. Mladi so, dobro energijo imajo, imajo kaj za povedati, predvsem pa imajo, ko jih gledaš na odru, tiste oči, vse bomo pof****. Tega mi starejši občani nimamo," je o eni trenutno najbolj priljubljenih fantovskih skupin v Sloveniji, Joker Out, ki nas bodo letos zastopali na Evroviziji v Liverpoolu, prepričan Hamo. Neisha pa se strinja, da je pesem dobra. "Fantje so si pesem naredili z glavo. Mislim, da je to za njih ena majhna zmaga, kaj se bo zgodilo v Angliji, pa bomo videli," je še dodala. Kako se je Hamo počutil, ko je stopil v Tarine voditeljske čevlje?