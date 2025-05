Helena Blagne: V srcu sem rokerica, bila sem divjakinja!

Njeno štiri desetletja dolgo kariero je začela kot 12-letno dekle, ki je svoj talent prvič pokazalo na tekmovanju Prvi glas Gorenjske. Ko se danes ozre nazaj, pravi, da so se ji uresničile sanje: "Še več kot to. Od trenutka, ko sem doživela huronski aplavz, ki se ni in ni končal, od takrat nisem več ista. Nisem več mirno spala. Ker to je glasba, s tem si rojen ali pa nisi," se svojega prvega nastopa spominja Helena Blagne.