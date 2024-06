'Hrana je očitno še prepoceni'

Tea Šentjurc se s trajnostjo ukvarja "že od nekdaj" in je ena tistih, ki nenehno vsem po vrsti teži, da še premalo pokrivamo te teme v medijih. In ključno je, da pravzaprav sploh ne ločujemo več zelenih, okoljskih, trajnostnih tem od ostalih, pač pa da mora biti to kot DNK vpisano v vsak prispevek, dejansko integrirano v vsako temo, v vse vsebine, ki jih obdelujemo. In ponosno doda, da to v redakciji Inšpektor/Fokus že vestno udejanjajo.

Trajnost ni več recimo zgolj ločevanje odpadkov, to upa, da smo vendarle že osvojili, pač pa je trajnost to, da že v osnovi manj porabljamo, manj kupujemo, manj trošimo in posledično ustvarjamo manj odpadkov, da o plastiki sploh ne govorimo. Trajnost tudi ni več kupovanje bio in eko izdelkov, ampak bi trajnost morala biti to, da je vsa hrana že v osnovi zdrava, lokalna in sezonska, poudarja.

In kako živeti bolj trajnostno? Načeloma je zelo enostavno v življenje vnesti osnovne principe: kupuj manj, manj zavrzi, kupuj lokalno in sezonsko, kar velja za vse, ne samo za hrano. Gre pravzaprav za enostavnejše življenje z manj stvarmi, ampak tistimi kakovostnejšimi. In takšen način ljudem ne jemlje udobja, pač pa nam vrača tisto kakovost življenja, ki smo jo že skoraj pozabili – prosti čas, uživanje v naravi, svežem zraku in vodi, ponovno pripravljanje hrane doma in podobno. Več pa v Popkastu.