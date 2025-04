Indira Ekić: Prvi udarec sem dobila v vrtcu zato, ker sem bila iz Bosne

"Bosanka, vi smrdite" in silovit udarec v trebuh je prva izkušnja medvrstniškega verbalnega in fizičnega nasilja, ki ga je vplivnica in podjetnica Indira Ekić doživela že v vrtcu. Ta izkušnja in nadaljnje fizične zlorabe vrstnikov v osnovni šoli so jo tako zaznamovale, da je pred dvema letoma poiskala strokovno pomoč in odšla na psihoterapijo.

"Ne misliš si, da te bo to, kar se je zgodilo, tako zaznamovalo in vodilo tvoje življenje še 30 let oziroma dokler se tega ne odločiš razrešiti. Pri meni je trajalo 30 let," pove zdaj 33-letna Indira, ki se je potem, ko je videla, da so prve travmatične izkušnje zaznamovale tudi njene nadaljnje odnose, odločila za profesionalno pomoč in odšla na psihoterapijo.

"To se tako globoko zareže vate, stalno te spremlja občutek, da nisi dovolj dober, da nisi vreden ... Misliš, da si ti kriv, da je s teboj res nekaj narobe, ker si drugačen," o svojih občutkih pove Indira. Njena drugačnost se je začela z imenom. Zato je nekaj časa tudi razmišljala, da bi si ga spremenila. Kot otrok je zaradi ksenofobije doživljala predvsem fizične zlorabe. Njena obramba je bila napad nazaj: "To sem edino znala, to veščino sem razvila," pove Indira. "Še dobro, da sem bila močna in sem se lahko proti temu borila". Vendar pa je v svojih občutkih ostala sama. Ta osamljenost jo je vodila v še večjo stisko, saj se ni počutila varno.

"Ko sem hodila v osnovno šolo, je bila to tabu tema. Komurkoli sem želela namigniti, da se karkoli dogaja, je odgovoril, daj, daj, pojdimo naprej. Jaz se tega obdobja niti ne spomnim več toliko, ker ko doživiš travmo, te telo nekako obvaruje pred tem in se vse slaboizbriše iz spomina. Iz tega te lahko reši samo psihoterapija." Pred dvema letoma se je zato odločila za psihoterapijo. Spoznala je, da si ne dovoli, da bi jo imeli drugi radi, da je vredna. "Ja, besede gredo globoko, ljudje si zapomnimo to leta in leta in potem rabimo ogromno pomoči."

S čim vse se je soočila v psihoterapiji, kaj si želi postati, zakaj je po pomoč odšel tudi njen dolgoletni partner in kako sta se psihično pripravila na prihod otroka, izveste v popkastu, ki ga je navdihnila trenutno zelo uspešna in pretresljiva britanska serija Adolescenca. Serija prikazuje več vidikov, ki pripeljejo do medvrstniškega nasilja, ki se konča tragično – z umorom. Najstnik umori vrstnico. Stephan Graham, ki je soustvaril serijo in zaigral v vlogi očeta mladega fanta Jamieja, je dejal, da so takšni tragični dogodki zrcalo družbe.