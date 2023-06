Indira in Matic: V šov nisva prišla, da bi bila vsem všeč

Indiri Ekić in Maticu Kolencu je uspelo. V superfinalnem izzivu sta premagala Evo Centrih in Luko Radakovića - Raleta in tako uradno postala zmagovalca šova Super par. V POPkastu sta dejala, da se po zmagi počutita enako, le da se sedaj želijo na ulicah vsi fotografirati z njima. Matic, ki pozornosti javnosti ni tako navajen, je priznal, da se na medijsko prepoznavnost še privaja."Otroci ga objemajo in jim kar srce bije. Čista sreča. Govorijo nama, da so navijali za naju in kričali v televizijo," je med pogovorom dejala Indira.

Zmagovalni par se je tekom šova dobro soočil tako s fizičnimi izzivi kot tudi tistimi bolj miselnimi igrami. Matic, ki je v njun uspeh verjel že od samega začetka, je Indiri dejal, da gresta v šov zmagat. "Dejala sem mu, naj stopi na realna tla, da nima športnice," se je pošalila Indira, ki je v zmago začela verjeti šele proti koncu šova. "Maticu je bilo najboljše na svetu videti mene tekmovalno."