Ines Erbus o lepotnih standardih: Na neki točki sem bila obsedena s tem

Ines Erbus se je v najnovejšem POPkastu sprehodila po mejnikih svoje kariere, ki se je začela v skupini Foxy Teens . Simpatična pevka je razkrila, da je na avdiciji morala recitirati pesem Simona Gregorčiča Soči. "Želeli so videti, koliko smo komunikativne. Nekako sem lepo prišla noter. Ne vem, ali je bilo po zvezah ali ne. Verjetno sem si prislužila to mesto," se je spominjala Ines, ki je v skupini spoznala danes dolgoletno prijateljico Niko Krmec . Pevka je v POPkastu razkrila, kako je bilo videti dvojno življenje osnovnošolke, ki je hkrati nastopala po vsej Sloveniji, in kakšen je bil občutek stopiti v velike čevlje originalnih 'foxic' s Tanjo Žagar na čelu.

Ines Erbus se je leta kasneje odločila za lastno glasbeno pot, po kateri uspešno hodi že 10 let. In s tem, ko je odšla solo, je lahko sprejemala lastne odločitve, tudi to, da bo ustvarjala v hrvaščini. "To vprašanje je še vedno in bo vedno prisotno v intervjujih in medijih," je na vprašanje, zakaj se je odločila za petje v hrvaščini, odgovorila Ines. "Zdelo se mi je, da je bilo to sveže in novo. Kot najstnica sem hodila ven in je bilo obdobje tega hrvaškega in srbskega melosa. Glasba je univerzalen jezik."

Kako se Ines spominja svojega prvega milijona ogledov na platformi YouTube? Zakaj se je odločila za lepotno korekcijo nosu? V kateri državi si želi posneti naslednji videospot? Kako komentira prisotnost glasbenikov na družbenih omrežjih in dejstvo, da so ti danes nepogrešljiv del grajenja kariere? O tem in marsičem v najnovejšem POPkastu z Ines Erbus.