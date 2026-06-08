INR: Zakaj samo varčevanje danes ni več dovolj?

Inflacija, negotovost na trgih, vse dražje življenje in vprašanje prihodnosti. Danes skoraj ni človeka, ki se ne bi vsaj občasno vprašal: "Ali bodo moji prihranki čez deset let sploh še kaj vredni?" Prav zato se vse več ljudi prvič resno zanima za investiranje. Ne kot za hitro pot do bogastva, ampak kot način, kako dolgoročno zaščititi in postopoma povečati svoje premoženje je v tokratnem POPkastu pojasnil Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladi.
"Največje tveganje danes ni samo nihanje trgov. Za mnoge je največje tveganje to, da denar predolgo stoji na mestu," poudarja Podlogar. Ena največjih novosti na področju investiranja v Sloveniji so Individualni naložbeni računi oziroma INR. Gre za posebno obliko računa, namenjenega dolgoročnemu investiranju, ki vlagateljem prinaša določene davčne prednosti in bolj enostavno upravljanje naložb. "INR je zasnovan tako, da ljudi spodbuja k dolgoročnemu razmišljanju. Ne gre za špekuliranje, ampak za postopno gradnjo premoženja skozi čas."
Veliko ljudi investicije še vedno povezuje z velikimi vsotami denarja, zapletenimi grafikoni in nenehnim spremljanjem trgov. A sogovornik poudarja, da je realnost precej drugačna. "Danes lahko nekdo začne investirati že z 50 ali 100 evri mesečno. Ključ ni v popolnem trenutku, ampak v disciplini in času." Prav čakanje na "idealni trenutek" je ena najpogostejših napak začetnikov. Veliko ljudi želi ujeti pravi trenutek na trgu, vendar dolgoročna statistika kaže, da je za večino vlagateljev pomembneje predvsem to, da začnejo dovolj zgodaj in vztrajajo.
Za večino ljudi je najbolj smiselno začeti preprosto in razpršeno. "Ni treba iskati naslednje čudežne delnice. Dolgoročno pogosto zmaga disciplina, ne pa ugibanje," pravi Podlogar. Prav razpršenost oziroma diverzifikacija je eden ključnih principov investiranja. Namesto da vlagatelj vse stavi na eno podjetje ali eno idejo, svoj denar razporedi med več različnih naložb, s čimer zmanjša tveganje. Pomemben del pogovora je bil tudi o psihologiji investiranja. Kaj narediti, ko trgi padejo? Kako reagirati, ko vrednost portfelja niha? "Padci na trgih so normalen del investiranja. Največkrat največ škode naredijo impulzivne odločitve in panika."
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