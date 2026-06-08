INR: Zakaj samo varčevanje danes ni več dovolj?

Inflacija, negotovost na trgih, vse dražje življenje in vprašanje prihodnosti. Danes skoraj ni človeka, ki se ne bi vsaj občasno vprašal: "Ali bodo moji prihranki čez deset let sploh še kaj vredni?" Prav zato se vse več ljudi prvič resno zanima za investiranje. Ne kot za hitro pot do bogastva, ampak kot način, kako dolgoročno zaščititi in postopoma povečati svoje premoženje je v tokratnem POPkastu pojasnil Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladi.

Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladi FOTO: Damjan Žibert

"Največje tveganje danes ni samo nihanje trgov. Za mnoge je največje tveganje to, da denar predolgo stoji na mestu," poudarja Podlogar. Ena največjih novosti na področju investiranja v Sloveniji so Individualni naložbeni računi oziroma INR. Gre za posebno obliko računa, namenjenega dolgoročnemu investiranju, ki vlagateljem prinaša določene davčne prednosti in bolj enostavno upravljanje naložb. "INR je zasnovan tako, da ljudi spodbuja k dolgoročnemu razmišljanju. Ne gre za špekuliranje, ampak za postopno gradnjo premoženja skozi čas."

Veliko ljudi investicije še vedno povezuje z velikimi vsotami denarja, zapletenimi grafikoni in nenehnim spremljanjem trgov. A sogovornik poudarja, da je realnost precej drugačna. "Danes lahko nekdo začne investirati že z 50 ali 100 evri mesečno. Ključ ni v popolnem trenutku, ampak v disciplini in času." Prav čakanje na "idealni trenutek" je ena najpogostejših napak začetnikov. Veliko ljudi želi ujeti pravi trenutek na trgu, vendar dolgoročna statistika kaže, da je za večino vlagateljev pomembneje predvsem to, da začnejo dovolj zgodaj in vztrajajo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right POPkast INR, individualni naložbeni račun Damjan Žibert

POPkast INR, individualni naložbeni račun Damjan Žibert

POPkast INR, individualni naložbeni račun Damjan Žibert

POPkast INR, individualni naložbeni račun Damjan Žibert

POPkast INR, individualni naložbeni račun Damjan Žibert







