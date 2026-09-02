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Iz merilca za svinjske polovice do robotov, satelitov in svetovnih trgov

Trbovlje, 02. 09. 2026 19.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Č
Zgodbe akrobatov

V novi epizodi Zgodb Akrobatov je bil gost podjetnik Janez Novak, ustanovitelj podjetja RLS iz Komende, ki že več kot 36 let dokazuje, da lahko inovacija iz Slovenije doseže najzahtevnejše svetovne trge. Njegovi izdelki danes pomagajo robotom, medicinskim napravam in celo satelitom, zgodba pa se je začela precej bolj preprosto.

Prvi izdelek za klavnice

Čeprav danes njegovo podjetje sodeluje z industrijami prihodnosti, je bil eden prvih uspešnih izdelkov namenjen povsem drugačnemu področju. Skupaj s sodelavcem je razvil napravo za merjenje mesnatosti svinjskih polovic v klavnicah, kjer so prej meritve opravljali ročno. Rešitev se je izkazala za tako uporabno, da so jo kupile praktično vse slovenske klavnice.

Senzorji, brez katerih roboti ne bi vedeli, kje so

Danes podjetje razvija predvsem visoko natančne senzorje za merjenje položaja in zasuka. Gre za komponente, ki robotom omogočajo, da vedo, kje se nahajajo in kako se premikajo.

Celoten pogovor z Janezom Novakom si lahko ogledate oziroma prisluhnete v najnovejši epizodi. Tam boste izvedeli še več o slovenskem podjetništvu, robotiki, umetni inteligenci in tem, kako lahko radovednost posameznika preraste v globalno uspešno zgodbo.

Vesolje postaja vse bolj pomemben trg

Posebej zanimivo področje zanj predstavlja vesoljska industrija. Število naročil iz tega sektorja raste, njegovi senzorji pa pomagajo pri usmerjanju in premikanju različnih sistemov na satelitih.

Po njegovem mnenju satelitske tehnologije odpirajo pomembne priložnosti za človeštvo, saj ljudem po svetu omogočajo dostop do interneta tudi tam, kjer druge povezave niso mogoče.

Zakaj je leta 1989 zapustil varno službo?

Danes uspešen podjetnik je bil pred ustanovitvijo lastnega podjetja zaposlen v Iskri. Odločitev za samostojno pot je sprejel leta 1989.

Dobiček ni cilj, ampak posledica

Med najbolj zanimivimi deli pogovora je bilo razmišljanje o podjetništvu. Novak poudarja, da dobiček sam po sebi ne sme biti glavni cilj podjetja.

Umetna inteligenca kot orodje, ne grožnja

V pogovoru se niso mogli izogniti niti umetni inteligenci. Novak jo vidi predvsem kot močno orodje, ki ljudem pomaga hitreje dostopati do znanja in reševati probleme.

Kot mladi akrobat se je tokrat predstavil Benjamin Zakrajšek (TOPit).

zgodbe akrobatov

Vse podkaste objavljamo tudi na POPolnem kanalu na YouTubu in spletni strani 24ur.com ter na pretočnih platformah Spotify in Apple Podcasts.

Več Zgodb akrobatov najdete na: https://mestoakrobatov.si/prispevki/zgodbe-akrobatov/

Več o Mestu akrobatov pa na: https://mestoakrobatov.si/

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