Iz merilca za svinjske polovice do robotov, satelitov in svetovnih trgov

Prvi izdelek za klavnice
Čeprav danes njegovo podjetje sodeluje z industrijami prihodnosti, je bil eden prvih uspešnih izdelkov namenjen povsem drugačnemu področju. Skupaj s sodelavcem je razvil napravo za merjenje mesnatosti svinjskih polovic v klavnicah, kjer so prej meritve opravljali ročno. Rešitev se je izkazala za tako uporabno, da so jo kupile praktično vse slovenske klavnice.
Senzorji, brez katerih roboti ne bi vedeli, kje so
Danes podjetje razvija predvsem visoko natančne senzorje za merjenje položaja in zasuka. Gre za komponente, ki robotom omogočajo, da vedo, kje se nahajajo in kako se premikajo.
Vesolje postaja vse bolj pomemben trg
Posebej zanimivo področje zanj predstavlja vesoljska industrija. Število naročil iz tega sektorja raste, njegovi senzorji pa pomagajo pri usmerjanju in premikanju različnih sistemov na satelitih.
Po njegovem mnenju satelitske tehnologije odpirajo pomembne priložnosti za človeštvo, saj ljudem po svetu omogočajo dostop do interneta tudi tam, kjer druge povezave niso mogoče.
Zakaj je leta 1989 zapustil varno službo?
Danes uspešen podjetnik je bil pred ustanovitvijo lastnega podjetja zaposlen v Iskri. Odločitev za samostojno pot je sprejel leta 1989.
Dobiček ni cilj, ampak posledica
Med najbolj zanimivimi deli pogovora je bilo razmišljanje o podjetništvu. Novak poudarja, da dobiček sam po sebi ne sme biti glavni cilj podjetja.
Umetna inteligenca kot orodje, ne grožnja
V pogovoru se niso mogli izogniti niti umetni inteligenci. Novak jo vidi predvsem kot močno orodje, ki ljudem pomaga hitreje dostopati do znanja in reševati probleme.
Kot mladi akrobat se je tokrat predstavil Benjamin Zakrajšek (TOPit).
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