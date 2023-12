Iz ruske sirotišnice v roke spolnega predatorja v Sloveniji

Čudež se je zgodil, ko je po Katjo v sirotišnico prišla predstavnica organizacije iz Francije. Vsaj tako je upala in verjela. Pri dvanajstih je pristala v Sloveniji. Pri Ronanu Chatellieru, bolj znanemu kot lami Shenpenu Rinpocheju, ki je v Sloveniji vodil budistično skupnost Dharmaling. Ta jo je "zdravil" z dotiki, pri petnajstih je bila z njim noseča, nadzoroval je vsak njen korak in ji preprečil vse stike s sestro in okolico. In nihče ni opazil ali pa želel opaziti ničesar.

Zgodba Katje Pančur je zgodba, ki se nikoli ne bi smela zgoditi. Pa se je. In je še kako resnična! Zgodila se je tudi zato, ker so premnogi gledali stran. Danes pa Katja, 30-letna mama trem otrokom, o vsem tem govori naglas. Razumno. Kar preveč razumno. Modro in predvsem z neverjetno močjo in odločnostjo. A strahovi, spomini, občutki so za vedno zapisani v njenem telesu in bodo del nje vse življenje. S tem se spopada vsak dan.