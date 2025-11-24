Svetli način
Zakaj Tine Urnaut in Jani Kovačič nista več cimra?

Ljubljana, 24. 11. 2025 11.52 | Posodobljeno pred eno minuto

Matic Flajšman
Kdo je na potovanjih sostanovalec Janija Kovačiča? Kdo skrbi za red v slačilnici? Kako nestrpno čakajo četrtkov povratni dvoboj kvalifikacij odbojkarske Lige prvakov v taboru ACH Volley? O vsem tem in še čem sta v POPkastu govorila izkušena Jani Kovačič in Alen Šket.

Odbojkarji ljubljanskega ACH Volleyja od sobotne zmage v državnem prvenstvu razmišljajo le še o povratnem dvoboju 3. kroga kvalifikacij Lige prvakov proti Radničkem iz Kragujevca. Ne glede na zmago s 3:0 na prvem obračunu v Srbiji se zavedajo, da je napredovanje v skupinski del tekmovanja še daleč. "Bom povedal eno anekdoto s treninga. Bilo je pred dvema letoma, ko smo na treningu igrali eno od igric na dve zmagi. Za hamburgerje. Igralo se je dva dni. Prvi dan smo bili poraženi, gladko poraženi, naslednji dan pa slabo odprli povratni obračun. Mislim, da so oni vodili s 5:0 in soigralec Matic Videčnik se je hecal, da je čas za rezanje čebule v hamburgerjih. Posledica, tako nas je spodbudil, da smo jih pustili na osmi točki in se veselili zmage," je v POPkastu povedal prosti igralec Jani Kovačič, ki priznava, da v letošnji sezoni, po prihodu štirih izkušenih posameznikov (Tine Urnaut, Tonček Štern, Alen Šket in Gregor Ropret) uživa tako zelo, kot v reprezentanci.

"Hvala Alenu (Pajenku), da mi je omogočil, da nisem več najsarejši v klubu," je dodal Alen Šket, ki se je v sezoni 2021/22 vrnil v Ljubljano, tako kot Kovačič: "Danes je vse drugače, s prihodom trenerja Igorja Kolakovića smo poleg kakovosti dobili tudi dodaten odmerek zmagovalne miselnosti in to se odraža na igrišču."

Vsaka tekma je derbi

21-kratni državni prvaki priznavajo, da ne živijo zgolj za tekme kvalifikacij Lige prvakov, sploh tiste v ljubljanskem Tivoliju, ampak tudi za vse obračune domačega prvenstva. Zavedanje, da so favoriti, je težek nahrbtnik, saj tekmeci komaj čakajo, da se spopadejo z njimi. "To je približno tako, kot ko mi igramo tekmo Lige prvakov. Ko nisi favorit, ampak si pripravljen iti preko svojih zmožnosti, da bi presenetil tekmeca," je dodal Kovačič, ki mu je bilo enkrat v letošnji sezoni še posebej težko. Ko je v 'njegovem' Kanalu gostoval z ljubljanskim klubom, zaradi trebušne viroze pa ni mogel igrati. In glede na dejstvo, da je bil pred tem doma na kosilu, v Kanalu pa vsi podpirajo tamkajšnji Alpacem, nekoč Salonit, je bil pod dodatnim pritiskom. "Bilo je kar precej težko. Doma ni bilo pritiska, kar zadeva dejstvo, da bomo zmagali v domačem kraju. Morda pa je mama dala, kaj v juho, da sem tekmo preležal v postelji," je v šali povedal Kovačič, ki je vesel, da Kanalci znova igrajo vidno vlogo v prvenstvu.

