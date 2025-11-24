Zakaj Tine Urnaut in Jani Kovačič nista več cimra?

Odbojkarji ljubljanskega ACH Volleyja od sobotne zmage v državnem prvenstvu razmišljajo le še o povratnem dvoboju 3. kroga kvalifikacij Lige prvakov proti Radničkem iz Kragujevca. Ne glede na zmago s 3:0 na prvem obračunu v Srbiji se zavedajo, da je napredovanje v skupinski del tekmovanja še daleč. "Bom povedal eno anekdoto s treninga. Bilo je pred dvema letoma, ko smo na treningu igrali eno od igric na dve zmagi. Za hamburgerje. Igralo se je dva dni. Prvi dan smo bili poraženi, gladko poraženi, naslednji dan pa slabo odprli povratni obračun. Mislim, da so oni vodili s 5:0 in soigralec Matic Videčnik se je hecal, da je čas za rezanje čebule v hamburgerjih. Posledica, tako nas je spodbudil, da smo jih pustili na osmi točki in se veselili zmage," je v POPkastu povedal prosti igralec Jani Kovačič, ki priznava, da v letošnji sezoni, po prihodu štirih izkušenih posameznikov (Tine Urnaut, Tonček Štern, Alen Šket in Gregor Ropret) uživa tako zelo, kot v reprezentanci.

"Hvala Alenu (Pajenku), da mi je omogočil, da nisem več najsarejši v klubu," je dodal Alen Šket, ki se je v sezoni 2021/22 vrnil v Ljubljano, tako kot Kovačič: "Danes je vse drugače, s prihodom trenerja Igorja Kolakovića smo poleg kakovosti dobili tudi dodaten odmerek zmagovalne miselnosti in to se odraža na igrišču."

