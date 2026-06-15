Je Hamilton z zgodovinsko zmago oddal kandidaturo za naslov?

Minuli konec tedna karavane Formule 1 je bil najverjetneje najzanimivejši v letošnji sezoni. Glavna tema pogovora v najnovejšem POPkastu je bila seveda zgodovinska prva zmaga Lewisa Hamiltona v bolidu Ferrarija. Je 41-letni Britanec v Barceloni oddal kandidaturo za rekordni osmi naslov prvaka? Poleg tega je beseda seveda tekla tudi o odstopu Kimija Antonellija in vsem ostalem dirkaškem dogajanju.
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