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POPKAST

Je Hamilton z zgodovinsko zmago oddal kandidaturo za naslov?

Ljubljana, 15. 06. 2026 15.34 pred 40 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Eva Koderman Pavc Aljaž Golčer +1
POPkast o dirkaškem vikendu Formule 1 v Kataloniji

Minuli konec tedna karavane Formule 1 je bil najverjetneje najzanimivejši v letošnji sezoni. Glavna tema pogovora v najnovejšem POPkastu je bila seveda zgodovinska prva zmaga Lewisa Hamiltona v bolidu Ferrarija. Je 41-letni Britanec v Barceloni oddal kandidaturo za rekordni osmi naslov prvaka? Poleg tega je beseda seveda tekla tudi o odstopu Kimija Antonellija in vsem ostalem dirkaškem dogajanju.

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KOMENTARJI2

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razumi če lahko
15. 06. 2026 16.15
Prva lastovka še ne prinese pomladi je pa očitno na pravi poti in vse je mogoče še pred dirko je bil Kimi skorajda nedosegljiv pa se je hitro vse obrnilo realno je možno vse !
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15. 06. 2026 16.14
kdo gleda to?
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