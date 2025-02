Je July Jones preveč drzna za slovensko občinstvo?

Za July Jones je pester začetek leta. Z udarno pesmijo New Religion se je na letošnji Emi uvrstila v superfinale, kjer je na koncu zmago in vstopnico za Evrovizijo osvojil Klemen s čustveno balado How Much Time Do We Have Left. Kljub temu da je Ljubljančanka navdušila mednarodno žirijo in slovenske evrovizijske oboževalce, ji je nekoliko zmanjkalo pri slovenskih strokovnih žirijah in glasu ljudstva.

"Letos sem šla proti Klemnu, ki je zelo znan. Če bi imela več prepoznavnosti, bi definitivno lahko več točk dobila," je dejala v POPkastu, a poudarila, da je kljub temu z nastopom v Sloveniji dobila veliko novih oboževalcev. "Naslednje leto bom definitivno več v Sloveniji," je dodala July, ki kruh služi v tujini, tako s svojo glasbo kot ustvarjanjem pesmi za druge. Je July preveč drzna za Slovenijo? Je pripravljena svoj stil prilagoditi, da bi osvojila več ljudi? Kaj pa pesem v slovenščini? Tudi o tem je spregovorila v POPkastu.