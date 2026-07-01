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POPKAST

Je Mbappe najboljši igralec v zgodovini svetovnih prvenstev?

Ljubljana, 01. 07. 2026 15.04 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Milan Doknić Jakob Batič +1
Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prvenstva

Svetovno prvenstvo je v polnem zagonu in je že na začetku izločilnih bojev poskrbelo za nekaj presenetljivih rezultatov. Nemci so prvič v zgodovini mundialov klonili po izvajanju 11-metrovk, za kar je poskrbel Paragvaj. Nizozemci so izpadli proti Maroku, ki igra vse bolj "evropski" nogomet. Francozi pa na krilih izjemnega Kyliana Mbappeja vedno znova upravičujejo vlogo glavnih favoritov.

Bi Kylian Mbappe z drugim osvojenim mundialom prevzel naziv najboljšega nogometaša v zgodovini svetovnih prvenstev? Takšnega mnenja je Jakob Batič, ki trenutno za nespornega kralja svetovnega odra označuje legendarnega Peleja, ki je edini nogometaš s tremi zvezdicami. Po sodobnih nogometnih trendih se zna zgoditi, da ima 27-letni Francoz pred sabo še tri tekmovanja, na katerih bi lahko še konsolidiral svoj status enega najboljših reprezentančnih igralcev vseh časov. V najnovejšem POPkastu smo se dotaknili tudi bravur njegovega soigralca Michaela Oliseja in nasplošno zanesljive in navdušujoče Francije.

"Ne vem, kdaj me je nazadnje kakšna reprezentanca tako navdušila," je povedal novinarski kolega Milan Doknić, ki je ob začetku prvenstva napovedal, da lahko galski petelini na mundialu ali navdušijo ali pa ponovijo debakel iz leta 2010. Seveda smo se dotaknili tudi tekem Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, ki ju čakata težki nalogi. Kockasti se bodo pomerili s Portugalsko na čelu z zmizelenim Cristianom Ronaldom, zmaje pa čakajo gostitelji prvenstva Američani, ki morda igrajo najboljši nogomet v svoji, sicer dokaj skromni zgodovini. Obe predstavnici nekdanje skupne države sta v podrejenem položaju, a kot smo ugotovili, obema ekipama to tudi ustreza.

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cripstoned
01. 07. 2026 15.25
Mbappe bi lahko imel ze 2 naslova svetovnega v kolikor ga v katarju infantino ne bi podaril svoji princezi iz argentine...DEJSTVA ..ampak nic hudega mbappe ima pred sabo se najmanj 3 svetovna prvenstva..jasno da je rekord peleja ogrozen..
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