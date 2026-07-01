Je Mbappe najboljši igralec v zgodovini svetovnih prvenstev?

Bi Kylian Mbappe z drugim osvojenim mundialom prevzel naziv najboljšega nogometaša v zgodovini svetovnih prvenstev? Takšnega mnenja je Jakob Batič, ki trenutno za nespornega kralja svetovnega odra označuje legendarnega Peleja, ki je edini nogometaš s tremi zvezdicami. Po sodobnih nogometnih trendih se zna zgoditi, da ima 27-letni Francoz pred sabo še tri tekmovanja, na katerih bi lahko še konsolidiral svoj status enega najboljših reprezentančnih igralcev vseh časov. V najnovejšem POPkastu smo se dotaknili tudi bravur njegovega soigralca Michaela Oliseja in nasplošno zanesljive in navdušujoče Francije.
"Ne vem, kdaj me je nazadnje kakšna reprezentanca tako navdušila," je povedal novinarski kolega Milan Doknić, ki je ob začetku prvenstva napovedal, da lahko galski petelini na mundialu ali navdušijo ali pa ponovijo debakel iz leta 2010. Seveda smo se dotaknili tudi tekem Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, ki ju čakata težki nalogi. Kockasti se bodo pomerili s Portugalsko na čelu z zmizelenim Cristianom Ronaldom, zmaje pa čakajo gostitelji prvenstva Američani, ki morda igrajo najboljši nogomet v svoji, sicer dokaj skromni zgodovini. Obe predstavnici nekdanje skupne države sta v podrejenem položaju, a kot smo ugotovili, obema ekipama to tudi ustreza.
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