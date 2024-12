Je vaš pralni stroj res trajnosten?

Če je kava na primer označena kot trajnostna, kaj to sploh pomeni? Kot potrošniki smo pri tem lahko zavedeni, ker ne vemo, na kaj se ta oznaka nanaša. Je pakiranje trajnostno, se to nanaša na to, da so delavci, ki jo proizvajajo, pošteno plačani, ali sama kava izhaja iz regenerativnega kmetijstva? Tega zgolj ob oznaki "trajnostna kava" ne vemo – zato je to lahko zeleno zavajanje.

Ali pa ko na nekem pralnem stroju piše, da porabi 30 odstotkov manj energije, potem pa ugotovimo, da to velja samo takrat, ko pralni stroj nastavimo na poseben program za varčevanje z energijo. Pa linije oblačil, ki se reklamirajo kot trajnostne, okoljsko odgovorne in podobno. Ne vemo namreč, da je lahko le 20 odstotkov materiala nekega puloverja na primer trajnostnega. V pričujočem Popkastu sva s sogovornico govorili o teh in drugih primerih, pa o tem, kdaj lahko pričakujemo konec takšnih praks in kakšne kazni lahko dobijo podjetja, ki se poslužujejo zelenega zavajanja.