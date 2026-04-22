'Jerez bo trenutek resnice za Aprilio in Ducati'

Po dolgem premoru se prvenstvo motoGP ta konec tedna nadaljuje v Jerezu, kjer bomo dobili odgovor na vprašanje, ali sta prevlada Aprilie in Marca Bezzecchija na uvodnih treh prizoriščih pravi pokazatelj razmerij moči v letošnji sezoni ali bo Ducati na domačem dvorišču bratov Marquez pripravil preobrat. Španska steza je vedno postregla z atraktivnim dirkanjem in ikoničnimi dvoboji pred vedno polnimi tribunami, zato si tudi od letošnje dirke ne obetamo nič manj. Lahko pa pričakujemo, da se bo na svoje mesto pospravilo še nekaj dodatnih koščkov zapletene sestavljanke prestopov za sezono 2027.