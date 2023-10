Jernej Kogovšek: Na papirju se sliši igrati butlja povsem enostavno

Bojan Emeršič in Jernej Kogovšek sta igralca, ki se lahko pohvalita s številnimi vlogami. V srcih slovenskih gledalcev ima posebno mesto Bojanov legendarni lik Zmago Batina. "Še danes me ljudje poznajo po njem. Na Štajerskem sploh, ampak meni je to všeč. Zmago mi je bil strašno ljub lik, zelo sem ga imel rad," je povedal. Pri Jerneju pa je drugače, še posebej otroci ga trenutno radi pokličejo Lovro. "To sem opazil tudi sam in sem se začel obračati na to ime," je priznal.